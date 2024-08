Crisis interna en el Partido Verde: dura crítica a Vadillo y Fugazzotto

El Partido Verde de Mendoza enfrenta una crisis que amenaza con afectar su desempeño en las próximas elecciones. A la posible expulsión de tres funcionarios clave -un senador provincial y dos concejales- se le suma al partido ambientalista una inhibición de un año en la que no podrá recibir fondos ni del Gobierno ni de fuentes privadas. Esto ocurre porque no han presentado los informes financieros que requiere la Justicia Electoral para explicar cómo obtuvieron y usaron el dinero para la campaña de 2023. El próximo 21 de agosto se hará una convención que busca aclarar todos los conflictos que está atravesando la fuerza y que también podría definir la expulsión de los legisladores.

Fernando Reyes, reciente miembro del Partido Verde, habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre la crisis interna de la cuarta fuerza de la provincia. También se sumó Dugar Chappel, quien es el senador provincial recientemente expulsado y constituía el único voto que tenía el partido en la Cámara de Senadores de Mendoza.

Ambos son opositores al rumbo que ha tomado el partido, cuyos actores principales son el presidente Mario Vadillo y los diputados Mauro Giambastiani y Emanuel Fugazzotto. De todas formas Reyes se encargó de aclarar que la suspensión de los fondos y la expulsión de los tres legisladores "son dos temas aparte". Respecto a lo primero, dijo que "es producto de un desmanejo que ha habido dentro del partido. Muchas irregularidades. La Justicia notificó cuatro veces al partido para que presentara balances en tiempo y forma, para que presentara todos los balances que nunca fueron aprobados por la Justicia porque no se sabe qué pasó con el dinero de la campaña del 2023. Y aclaró que "se tiene que resolver urgente".

La crisis interna del Partido Verde termina de explotar con la muy posible expulsión de los tres legisladores. Estos fueron acusados por Vadillo y Fugazzotto de no pagar los aportes partidarios y no obedecer sus lineamientos. Chappel dijo al respecto que "es totalmente falso lo que están planteando" porque "nunca nadie pagó". "Es una vergüenza que Vadillo sea tan atorrante. Hoy día nos acusa de eso, cuando él siendo presidente del Partido Verde, nunca, pero nunca, pagó los aportes. Emanuel Fugazzotto hace dos años que es diputado provincial y nunca pagó los aportes".

"Les molesta que nosotros sigamos con los lineamientos del Partido Verde, no arreglemos y votemos lo que la gente nos pidió que votáramos", explotó el senador y los acusó de inventarse "algo que es bochornoso" porque "procedieron a pagar un mes los aportes" para después acusarlos a ellos de no pagarlos. "Yo no los puedo pagar porque no conozco la forma, no tengo la cuenta donde depositarlos. Así que es imposible que pagarlo. Y ellos saben que es imposible", explicó.

Por otro lado Fernando Reyes dijo que la falta de aportes "es la excusa". Y continuó explicando que "en el día 2 o 3 de junio a mí me hacen un reportaje en un diario donde yo digo que estoy dispuesto a ir interna con Fugazzotto el año que viene, cuando sean las internas del partido, que no me dan miedo y que estoy totalmente dispuesto. A los cuatro días de que sale esa nota, mandan por correo electrónico una notificación diciendo que Chappel, Cordón y García, que están en nuestro sector, iban a ser expulsados por no pagar aportes partidarios"

"Acá lo que yo planteo y lo que planteamos todos, en realidad todo este sector, es que se los quiere expulsar solamente por pensar distinto y porque no estamos de acuerdo con que el Partido Verde sea un sello de goma, que se lo alquiles ya sea a Cornejo o a Ciurca", aclaró.

Además, Reyes insistió: "Queremos que hayan elecciones. Van a ser a principios del año que viene. Obviamente, si se da este escenario de expulsión va a ser bastante complicado. Hay que judicializarlo. Yo creo que la Justicia nos va a dar la razón, pero por un tema de que está claro que lo que está planteando el sector de Fugazzotto está mal, es irregular por donde se lo mire".

Por último, el exmiembro del PRO aseguró que "nosotros pretendemos que el partido tiene que ser un partido fuerte y competitivo para las elecciones del año que viene. Y Fugazzotto padre, Fugazzotto hijo y Mario Vadillo hoy no estarían garantizando eso".

Escuchá las entrevistas completas