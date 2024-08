Tres funcionarios expulsados y un escándalo judicial en un partido mendocino

El 21 de agosto próximo es el día D para el partido Verde. En esa fecha se hará una convención donde se blanquearán todas las situaciones que está atravesando la fuerza y que algunos integrantes vaticinan que se podrían convertir en un mero sello, a pesar de que tiene representación en la Legislatura y algunos Concejos Deliberantes. Por un lado, quedaron al borde de la expulsión - aunque algunos de ellos ya se sienten echados y han entrado en proceso judicial contra el partido - un senador provincial y dos concejales por no pagar los aportes partidarios, de acuerdo a las autoridades, y según ellos, por no obedecer los lineamientos que serían inconsultos que plantean el presidente del partido Mario Vadillo y el diputado provincial Emanuel Fugazzotto. Pero además, la Justicia electoral le prohibió recibir fondos tanto públicos como privados a la fuerza por no haber presentado los balances e impulsó una denuncia penal contra los jefes partidarios. Como si esto fuera poco, Fugazzotto tiene una causa por estafa por la que le podrían sacar los fueros en la Legislatura.

El senador Duggar Chappel y los concejales Francisco Cordón (Godoy Cruz) y Ricardo García (Capital) quedaron "expulsados"- eso dice el mail que recibieron- en la última convención que hizo el partido hace diez días. En esa instancia se evaluó que no habían hecho los aportes partidarios. "Es como un club o cualquier asociación civil, sino pagás los aportes no te dejan participar, dado que no solamente no pagan ellos, sino también el personal que tienen en la Legislatura y obviamente que eso nos complica para mantener los pagos de contabilidad y demás gastos para tener el partido funcionando", sostuvieron ante la consulta de MDZ desde el sector de las autoridades partidarias. Al contrario, desde el espacio del senador y los concejales dicen que "nunca nadie depositó los aportes y por un mail les mandaron sólo a ellos que habían sido expulsados por esta razón, sin mediar un proceso previo por eso los tres decidieron iniciar causas ante la Justicia Electoral".

Para el espacio de los líderes partidarios (que son Mario Vadillo, quien es el presidente y Fugazzotto), el legislador y los dos concejales expulsados están siendo cooptados por otras fuerzas. Para los funcionarios, Vadillo y Fugazzotto quieren hacer alianzas con el sector del peronismo que representa a los intendentes y ante la negativa de algunos miembros, los expulsan. "Vadillo y Fugazzotto necesitan la lapicera para poder negociar. Si tienen el sello, se quedan con él y no necesitan de nadie", advierten desde esa facción de los echados.

De hecho, fuentes cercanas a los "suspendidos" , aseguran que en realidad "fueron expulsados de una manera que no está dentro del estatuto interno ni de la ley de partidos políticos". La razón que encuentran es que "no son útiles para los objetivos partidarios de Vadillo y Fuggazzotto". Los tres expulsados iniciaron juicios individuales ante el Juzgado Federal Número 1 que está a cargo momentáneamente del juez Pablo Quirós(porque se está en proceso el reemplazo del exmagistrado Walter Bento quien fue distituído y está preso). "Sale una expulsión porque no saben que tenían que suspendernos, no hubo un procedimiento previo", dijo a MDZ uno de los cuestionados. "Es lo mismo que le pasó a Marcelo Romano y a otros referentes que no estaban de acuerdo con Vadillo, ese es verdadero motivo por lo que nos sacan", sumó.

La resolución que prueba que los tres funcionarios fueron expulsados del partido Verde

En la convención, Chappel, García y Cordón no pudieron hablar. El 21 volverá a reunirse la convención con veedores de la Justicia Electoral exigidos por los tres miembros,que es posible que queden definitivamente expulsados por no pagar sus aportes, algo que insisten fuentes cercanas, "nadie ha hecho y tendrán que demostrarlo ante la Justicia". En medio de este conflicto se suma que el partido tiene bloqueadas sus cuentas por un año - no podrá recibir aportes ni públicos ni privados- porque no presentaron los balances, es decir no explicaron ante la Justicia electoral de dónde sacaron el dinero para la campaña de las elecciones del 2023. Por este motivo, podrían quedar en medio de una causa penal Vadillo, quien es el presidente del partido y el diputado provincial y tesorero partidario Mario Giambastiani.

De un lado y del otro - si es que existen ambas polaridades- se acusan de ser cooptados por otros partidos. Desde el espacio de los miembros expulsados creen que Vadillo y Fugazzotto juegan con el peronismo - hicieron pública una foto con los intendentes pero incluso sospechan del radicalismo-. Los líderes partidarios creen que los suspendidos también coquetean con otras fuerzas. De hecho, cayó muy mal en la fuerza que el concejal Cordón conformara un interbloque libertario con un edil demócrata.

Además, se reflotó una causa en la que Fugazzotto está imputado por una estafa millonaria en la que están involucrados exfuncionarios del Gobierno provincial y hay quienes temen que podría quedar sin fueros.