Miguel Marino señaló los beneficios del Registro de Datos Genéticos

La Cámara de Diputados de Argentina otorgó media sanción al proyecto de ley para ampliar el Registro de Datos Genéticos. El gobernador Alfredo Cornejo celebró la iniciativa y destacó que Mendoza logró proyectar esta medida a nivel nacional. El proyecto se aprobó con 146 votos a favor, 87 en contra y 7 abstenciones. Miguel Marino, director del Registro de Datos Genéticos de Mendoza, ha sido una figura clave en el desarrollo y promoción de esta iniciativa y dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM.

Si bien el proyecto deberá ser debatido y aprobado por el Senado para su implementación definitiva, Marino celebró la medida: "Es una alegría profesional" y comentó que "Argentina ha perdido 30 años en tener una base de datos. Pensar que Argentina estuvo entre los tres o cuatro países en el mundo en instalar la genética forense como un instrumento de investigación penal en el año 1991. Los países que en ese momento estaban empezando a trabajar sobre genética forense, Inglaterra, Estados Unidos en el 94, 96, 98 ya tenían bases de datos funcionando. Estamos en el 2024 y estamos tratando de que el Congreso sesione para sancionar una ley razonable sobre una base de datos nacional".

Planteó que "la experiencia de Mendoza ha sido clave para allanar el camino de la sanción de ayer" y aseguró que "hay datos concretos. La frase ‘dato mata relato’ es totalmente aplicable. Argentina con esta pérdida de tiempo también hizo que empecemos la base de datos con un montón de inconvenientes ya resueltos por las otras bases de datos del mundo. No inventamos nada, sino que aplicamos una herramienta que existe en todo el mundo. Por lo tanto, el grado de efectividad que tiene nuestra base de datos es muy importante". "Son más de 1000 evidencias que impactan en más de 4500 causas. Es decir, hay veces que un match deriva en la identificación de esa persona en varias causas", comentó.

"La huella genética es un dato biométrico y los marcadores que se utilizan para hacer identificación humana son genéticamente neutros", dijo Marino y añadió que en la vida cotidiana "no solo usamos nuestra huella, sino el iris, la cara para el banco, para el teléfono, para entrar al trabajo. Son datos biométricos que usamos diariamente, y esto es un dato más". En este sentido el funcionario planteó que "podríamos tener una base de datos universal para identificar personas que hayan cometido un delito o para una cuestión humanitaria. Esto no hay que verlo solo del lado criminalístico. Es la identificación de personas. Tenemos por lo menos 30 restos óseos sin identificar en la provincia porque no tenemos familiares o el dato genético de esa persona.

Por otro lado Marino explicó que no es un objetivo que toda la población aporte sus datos genéricos por que "por ahora no se puede legalmente". Sin embargó aseguró que en su opinión y "conociendo la herramienta, creo que no dista en absoluto de una huella dactilar. Por lo tanto, creo que sería sano y muy útil que todos estemos".

"Otro tema en el cual puede ser muy útil es en la trata de personas. En el caso Loan hace dos meses que están viendo si pueden hacer un perfil genético o no. Tenemos personas desaparecidas en nuestra provincia que no han sido halladas y no tenemos la forma de identificarlas", dijo.

Finalmente el entrevistado expresó que actualmente hay "un poco más de 87.300 perfiles" entre los cuales "tenemos imputados condenados en causas penales, a toda la policía de Mendoza, a todo el Cuerpo Médico Forense, a todos los fiscales, ayudantes fiscales, a todo el staff del laboratorio, a empresas de seguridad privada y tenemos más de 500 voluntarios. Algunos que están buscando algún familiar y otros que han querido venir a dejar su muestra".

