Causa alimentos: nuevo traspié judicial para Sandra Pettovelo y Leila Gianni

La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el procurador del Tesoro Rodolfo Barra sufrieron hoy un nuevo revés judicial en la causa que se investiga el abuso de poder y la violación de los deberes de funcionario público, entre otros delitos, por presuntamente acopiar y dejar vencer 6 mil toneladas de alimentos. Esto también impacta en la subscretaria legal de la cartera que conduce Pettovello, Leila Gianni, que fue la punta de lanza del oficialismo en este pleito.

Ahora, el Gobierno no sólo tendrá que entregar los alimentos, sino también pagar las costas del proceso judicial. Así lo resolvió por unanimidad, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Angela E. Ledesma, Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, y de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esa instancia, Raúl Omar Pleé, que resolvió rechazar, por falta de la debida fundamentación, el recurso extraordinario mediante el cual Gianni y Barra pretendían ir ante la Corte Suprema para no entregar los alimentos ni pagar los gastos del proceso judicial.

En esta nueva resolución, Casación no solo rechazo el recurso presentado por el gobierno debido a que “la parte impugnante no ha cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal establecidos por los arts. 14 y 15 de la ley Nº 48 y el art. 3º, incisos d) y e) de la Acordada nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 11 de la mencionada acordada), relativos a la demostración de la existencia de cuestión federal y necesidad de fundamentación adecuada de la impugnación”, sino que también indicó que “la solicitud respecto a la imposición de costas no se encuentra adecuadamente fundada”.

Con esa decisión, se agotaron las instancias de recurso judicial para el Ministerio de Capital Humano, que tendrá la obligación de entregar los alimentos que habían quedado almacenados y sin repartir en depósitos de Buenos Aires y Tucumán.