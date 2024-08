La contundente decisión del nuevo jefe del PRO sobre los bloques legislativos

El senador provincial Gabriel Pradines es el nuevo presidente del PRO de Mendoza tras la elección interna del 30 de junio pasado. Como su sector pertenece a La Unión Mendocina y no al oficialista Cambio Mendoza, el bloque de Diputados que le responde se llamará "PRO" y no más Juntos por la Libertad en la Legislatura mendocina. Por lo tanto, los tres diputados del partido que están en Cambia Mendoza no podrán usar el nombre "PRO" como hasta ahora, de acuerdo a lo que planteará Pradines.

El anuncio se hará en las próximas horas. El bloque en Diputados que se llama Juntos por la Libertad y que integran las diputadas Laura Balsells Miró (quien fue electa vicepresidenta primera del partido); Cintia Gómez; Stella Huckzak y Jimena Cogo pasará a denominarse PRO y claro está, estarán como hasta ahora dentro del frente opositor La Unión Mendocina. De esta manera, quienes hasta hoy usan como nombre de bancada PRO- Propuesta Republicana que son tres diputados de Cambia Mendoza: el presidente del interbloque Enrique Thomas; Gabriel Vilche y Guillermo Mosso, deberán rebautizar el bloque, según evalúan las nuevas autoridades del partido.

Lo que entienden es que el PRO ya no forma parte de Cambia Mendoza, por lo tanto, no podrán usar el nombre del partido en bancadas que sean parte del frente oficialista. Esta decisión generará posiblemente polémicas entre legisladores, más teniendo en cuenta que Hebe Casado, es la vicegobernadora y es parte del PRO, perdió la interna y no responderá a Pradines.

El primer movimiento de estos cambios que se vienen ,lo dio este martes 13 la diputada Sol Salinas, quien formaba parte de la bancada PRO -dentro de Cambia Mendoza- y conformó un monobloque. Esta determinación la tomó luego de un encuentro con Pradines y además, de haber participado de la asunción del presidente del PRO nacional, Mauricio Macri. Salinas, quien representaba una tercera posición dentro del partido pero formaba parte del interbloque Cambia Mendoza, decisió irse.

"Luego de la elección de las nuevas autoridades del PRO Mendoza y su reciente reestructuración, la diputada Sol Salinas ha conformado el unibloque "Unión PRO" en la Legislatura de Mendoza. Este importante paso se produce tras la reunión mantenida con el ex Presidente Mauricio Macri, quien brindó su total apoyo a la diputada Salinas para la creación de este bloque, otorgándole reconocimiento partidario tanto a nivel nacional como provincial", comunicó la legisladora.

Este martes, además, Pradines compartió con sus compañeros de bancada en el Senado un encuentro, en un contexto especial. Por un lado por los cambios que se están dando en el PRO provincial y que él encabeza y por otro por las diferencias de criterio que se repiten en La Unión Mendocina, el interbloque del que forman parte y que se visualizan en las votaciones.

El posteo de Gabriel Pradines de una reunión relajada de LUM este martes a la noche

X:@GabrielPradines

La foto que el presidente del PRO compartió, la acompañó con la leyenda "Siempre es lindo compartir con ustedes. Más unidos que nunca". En la misma se ven los legisladores Flavia Manoni, Marcos Quatrini y Ariel Pringles quienes en la sesión de este martes 13 en el Senado provincial votaron en contra de la adhesión al RIGI (Régimen Impositivo para las Grandes Inversiones) que salió aprobada y que fue impusada por el gobierno de Javier Milei. La cara visible del espacio de La Unión Mendocina se supone, sigue siendo Omar De Marchi, quien fue el candidato a gobernador el año pasado y hoy es el secretario de Relaciones Parlamentarias del Congreso. O sea es un funcionario nacional de Milei. Sin embargo, el interbloque de LUM muchas iniciativas nacionales se votan divididas De hecho, el diputado provincial Jorge Difonso, quien tiene un rol protagónico en el grupo político, es uno de los principales detractores del RIGI porque entiende que complica a las pequeñas y medianas empresas y podría dejar sin efecto la Ley 7722, que pone restricciones al uso de sustancias químicas en la minería metalífera.

Lo que viene en los próximos días, además del cambio de nombre del bloque es la asunción oficial de Pradines, Balsells Miró y el senador Martín Rostand como vicepresidente segundo del partido. En un primer momento estaba pensada para este viernes 16 y se pasó para el viernes 23. Será una acto en un hotel con la posible presencia de figuras nacionales.