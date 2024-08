Educación como servicio esencial: la CTA advirtió sobre los peligros de la reforma que impulsa el Gobierno

El proyecto de ley que propone declarar a la educación pública como "servicio estratégico esencial" sigue avanzando en la Cámara de Diputados. Cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y ciertos grupos de la oposición dialoguista. El proyecto ya ha recibido dictamen de la Comisión de Educación y está siendo preparado para ser debatido. Buscaría garantizar los 180 días de clases en las escuelas públicas, lo que ha llevado a los sindicatos y la oposición a criticarla por intentar limitar el derecho a la huelga de los docentes. Gustavo Correa, secretario gremial del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en Mendoza, profundizó sobre el tema en MDZ Radio 105.5 FM.

Correa comenzó advirtiendo sobre la "trampa" detrás del concepto de 'servicio esencial': "El problema que esconde detrás la esencialidad no es mayor inversión educativa, mayores becas para los chicos, mejores condiciones laborales, mejores condiciones edilicias, mejores condiciones didácticas. No habla de esa esencialidad. Esa palabra esconde la posibilidad de que los trabajadores no podamos organizarnos para llevar adelante una medida de fuerza". Además, denunció que este "es el paso previo a la necesidad de privatizar. Digamos, el concepto de servicio ya es un concepto que atrasa en términos de derecho educativo. Entonces en eso lo que nosotros queremos mostrarles es que en realidad lo que están discutiendo es la antesala de la posibilidad de privatizar el sistema educativo".

La reforma buscaría garantizar el mínimo personal del 30% en medidas de fuerza que duren uno o dos días y el 50% cuando las medidas superen los tres días. "No les alcanzó en la provincia de Mendoza con perseguirnos con el ítem aula, sino que ahora lo que pretenden es seguir achicando, persiguiendo y atacando la posibilidad de que tengamos los trabajadores de organizarnos, porque ahora vamos a tener que hacer una lista de ver quién puede y quién no hacer paro en función de un porcentaje, no en función de una voluntad o vocación que tengan los trabajadores de organizarse", denunció.

"No nos ha llamado ningún legislador de la provincia para consultarnos sobre este proyecto. Los planteos en comisiones que están habiendo los están haciendo nuestros compañeros a nivel nacional en la Ctera. Pero de Mendoza ningún legislador se comunicó con nosotros para preguntarnos sobre esta situación, y entendemos que, de los diez, la gran mayoría va a avanzar en esto que vienen planteando, de declararlo como un servicio esencial, como si esto fuera a resolver la cantidad de situaciones que tenemos en la provincia de Mendoza, de situaciones de inequidad, falta de infraestructura, problemas para que los chicos puedan acceder al sistema educativo", agregó el gremialista.

El SUTE convocó hoy una "jornada nacional de protesta y de visibilización" en el kilómetro cero de la Ciudad de Mendoza. La protesta, que no fue una medida de fuerza ni un paro, tuvo como objetivo visibilizar los problemas que enfrenta la educación pública en Argentina.

Escuchá la entrevista completa: