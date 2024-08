Ayelén Mazzina declaró ante la Justicia tras ser apuntada por Fabiola Yañez y rechazó sus acusaciones

La ex ministra de Mujeres durante el gobierno de Alberto Fernández, Ayelén Mazzina, se presentó este miércoles en la Justicia tras quedar imputada en la causa que Fabiola Yañez realizó contra Alberto Fernández por violencia de género.

A través de un escrito dirigido al fiscal federal Ramiro González, la exfuncionaria negó una vez más las acusaciones de la exprimera dama, quien aseguró que era una de las personas que estaba al tanto de las agresiones y no la ayudó.

A raíz de eso, Mazzina decidió dar mayores precisiones de sus encuentros con la entonces pareja del expresidente para justificar sus argumentos.

De acuerdo con la versión de la exministra, el primer contacto entre ambas fue "el 22 de abril de 2023, durante un almuerzo en la Quinta de Olivos, en el que también estuvo presente el ex presidente Fernández". Aclaró que la comunicación que mantuvo con ella solo ocurrió a través de WhatsApp.

Luego, mencionó al famoso viaje a Brasil donde, según Yañez, fue cuando le contó a Mazzina sobre las agresiones físicas. Si bien ratifica que compartieron ese vuelo, recalcó que nunca la exprimera dama le mencionó algún hecho de violencia de género.

"Después de este viaje, no mantuve comunicación por WhatsApp con Yañez hasta diciembre de 2023, cuando intercambiamos mensajes de saludo por el nuevo año. Sin embargo, en ese período coincidimos en una cena informal a la que ella asistió junto con el ex presidente. En esa cena tampoco hubo ningún intercambio del tipo que menciona la denunciante. Y jamás estuvimos solas", señaló.

Además, reveló que el 4 de agosto le escribió por Telegram para ponerse a disposición tras conocerse la noticia de la denuncia. Y señaló que fue lo que le contestó.

"Al día siguiente, me respondió afirmando que en múltiples ocasiones me había solicitado ayuda y que me había llevado a Brasil para informarme sobre su situación. Añadió que si yo, siendo mujer, no la había apoyado, ¿qué quedaba para el resto de las mujeres?", contó.

De todas formas, Mazzina se mantuvo firme con su versión: "En ningún momento Yañez me informó sobre alguna situación de violencia de género".

Finalmente, la exfuncionaria hizo hincapié en la entrevista que la exprimera dama realizó en Infobae y respondió a la supuesta invitación que le hizo en su momento.

"Quiero aclarar que estos fueron enviados antes del viaje a Brasil y se dieron en el marco de un intercambio relacionado con actividades institucionales. Para mayor transparencia, he dejado constancia ante escribano público de una copia de todos los chats correspondientes, para certificar lo acontecido", cerró.