Alfredo Cornejo adelantó que Mendoza adherirá al blanqueo de capitales de Javier Milei

Luego de que la Legislatura de Mendoza aprobara la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el gobernador Alfredo Cornejo confirmó que la semana que viene enviará un proyecto para que la provincia se sume al blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El mandatario mendocino realizó el anuncio en la previa de su participación en la 21ª edición del Council of the Americas que se desarrolla esta mañana en el Alvear Palace Hotel, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

“En Mendoza se ratificó el RIGI y el miércoles que viene en la provincia vamos a estar introduciendo un proyecto de ley para adherir también al blanqueo”, manifestó Cornejo instantes antes de participar de un panel de la conferencia organizada por el Consejo de las Américas.

En el marco de la Ley Bases y el paquete fiscal aprobados meses atrás por el Congreso, el Gobierno nacional impulsó un blanqueo de capitales que establece que no pagarán impuestos quienes regularicen montos de hasta 100.000 dólares.

Cornejo aseguró que “el blanqueo es importante para que la economía esté en blanco. La economía en blanco es menos inseguridad. Muchos de los temas de inseguridad en todas las provincias derivan del mercado negro de elementos usados y nosotros necesitamos que la economía esté en blanco para múltiples funciones de las provincias”.

Por esta razón confirmó que su gobierno impulsará un proyecto de ley para que Mendoza se adhiera a la iniciativa. No obstante, advirtió que es incierto el impacto que tendrá la medida para las provincias.

“El blanqueo va a tener impacto sobre las provincias en una primera etapa positivo porque se van a recaudar impuestos que no se recaudaban y van a ir a la masa coparticipable. Eso ya es una ventaja”, sostuvo.

En tanto, consideró que hubo blanqueos durante los gobiernos del kirchnerismo, a los que calificó como “espantosos” porque no se sumó nadie, y que también hubo durante la presidencia de Mauricio Macri, en el que se sumaron más de 100 mil millones de dólares. “Tiene que ver con la confianza y la verdad que todavía no sabemos si eso va a ocurrir”, expresó el mandatario provincial.

“Este blanqueo es diferente a otros, es más bien blanqueo de dinero. Entonces hay mucha incertidumbre en el medio. Me parece que hacer conjeturas sobre eso es apresurado. Yo esperaría a ver cómo funciona”, remarcó.

Por otra parte, el gobernador mendocino advirtió que “las provincias van a sufrir el detraimiento de Bienes Personales”, ya que este impuesto se bajó y eso repercutirá directamente en la recaudación que se coparticipa.

Sin embargo, indicó que “también puede ocurrir que tengamos aumentos de recaudación por crecimiento de la economía en el 2025. Entonces tampoco podemos tener conjeturas al respecto. Porque es una gran incertidumbre. Todo hace suponer que va a haber un crecimiento, pero no podemos estimar de cuánto va a ser. Podría equilibrarse lo que se pierde de bienes personales por lo que se suma por crecimiento económico”.

La potencialidad de Mendoza

Durante su exposición en el panel "Una conversación con gobernadores" en el Council of Americas, Cornejo habló de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y de la potencialidad de inversiones en Mendoza. Resaltó que el RIGI es un buen instrumento aunque señaló que "para algunos es insuficiente para pymes". No obstante, señaló que "creemos que debe dar impulso a la deliberación pública sobre una nueva relación entre el fisco y los contribuyentes y que los impuestos no sean un estorbo para nuevas inversiones de todo tipo".

"La potencialidad de mi provincia está en la energía. Está en explorar y explotar la minería. Hoy hay una ventana de oportunidades con el cambio climático y la transición energética que dan una oportunidad para los minerales críticos. Mendoza tiene mucho cobre, que tiene una potencialidad enorme en todo lo que viene y estamos muy enfocados en eso", expresó.

En el mismo sentido, planteó que "está también para restablecer el petróleo convencional y no convencional. Mendoza tiene la lengua norte de Vaca Muerta no explotada y creemos que ahí también hay una potencialidad enorme".