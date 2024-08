Por el escándalo de Alberto Fernández con Fabiola Yañez, levantan las actividades políticas libertarias

“Hay que aprovechar todo el jugo que salga del quilombo de Alberto y Fabiola”, les recomendaron a los organizadores del acto en el que iba a participar Javier Milei en La Plata el próximo martes 20 de agosto, y del cual también estaban como invitados especiales “el jefe” Karina y Patricia Bullrich.

En un principio se había desistido de ir hasta La Plata, supuestamente, por una cuestión de seguridad, algo que fue rápidamente desmentido por fuentes cercanas a la ministra Bullrich. “Sería el colmo decir eso. Cómo una ministra como ella puede decir que se siente insegura o no puede garantizar un acto, sea en el lugar que sea”. Desde diciembre de 2023, la gestión municipal de la capital provincial está a cargo del ex ministro de Justicia peronista Julio Alak.

Durante la semana pasada también había circulado que el acto iba a realizarse en Almagro, estadio ubicado en José Ingenieros, en el límite de Tres de Febrero con la Ciudad de Buenos Aires. El lugar convertiría en anfitrión a Diego Valenzuela, el único intendente que está trabajando activamente en favor de las Fuerzas del Cielo y está practicando la fusión entre libertarios y el PRO casi de manera automática, aunque en su distrito eso no se visualiza porque los concejales mileístas suelen manejar un tono casi opositor. Tampoco fueron muy amables a la hora de generar lugares en los ámbitos nacionales como el ANSES, PAMI y Trabajo de la localidad, la mayoría en manos de los dirigentes de La Libertad Avanza.

Uno de los coordinadores de la Primera Sección electoral, donde está ubicado el municipio de Tres de Febrero, reconoció que “es una locura que algunos de los nuestros no sepan aún quienes son los amigos y quiénes son los enemigos, hasta dónde amenazar con pelear y cuál es el momento de iniciar la pelea”.

El encuentro del próximo 20 pasó a estar en estado de “stand by”. En el gobierno especulan con el alcance de las esquirlas provocadas por la explosión del escándalo de Alberto Fernández, convertido hoy por hoy como el peor presidente de la historia, superando, inclusive, al peor conceptuado de todos, Fernando De la Rúa.

Todas las encuestas habían confirmado que se había acabado el enamoramiento entre el gobierno de Milei con la sociedad que decidió votarlo. Un porcentaje importante del electorado que decía estar dispuesto a “aguantar lo que sea necesario” para que “no vuelva el kirchnerismo”, había empezado a modificar su postura. El desasosiego económico empezó a pegar en la línea de flotación de la paciencia.

Sin embargo, lo de Alberto Fernández golpeador de Fabiola Yañez reactivó esas prevenciones que habían empezado a ser permeadas por la urgencia de lo inmediato. No sólo recordó los escándalos del vacunatorio VIP, la cuarentena eterna, la clandestina de Olivos o el desastre que fueron los cuatro años de gobierno del Frente de Todos. Sino que volvió a poner en blanco sobre negro los infiernos más palpables por los que buena parte del electorado decidió saltar al vacío antes de seguir adonde estaba.

Milei con su ministra, relegada a lo concerniente a la Seguridad, por ahora.

En el oficialismo todo lo relacionado con lo estrictamente electoral quedó en stand by. Inclusive José Luis Espert, que también iba a ser invitado al evento de la próxima semana, frenó su armado hasta nuevo aviso. La revisión es total. Y la desconfianza también. Hay un grupo muy poderoso de libertarios, comandados por Karina Milei, que tiene como operarios a los primos Menem, Martín y Eduardo “Lule” y que se verifica en las decisiones ejecutorias en la Provincia de Buenos Aires a través de Sebastián Pareja que no quiere regalar ni un consejero escolar a nadie que no sea absolutamente fiel al proyecto de Milei.

En varias localidades se observa con nitidez que los referentes mileístas prefieren acordar con el peronismo antes que con el macrismo. Los toman como rivales. Y, en algún punto, tienen razón. Comparten el electorado y si los dos sobreviven, la puja no tendrá fin. Sin embargo, y a pesar de los puentes que se generan en otros ámbitos, tampoco tienen tan claro los allegados a Bullrich y a Espert sobre qué rol tendrán y si terminarán siendo motivo de negociación con el PRO en caso que el gobierno no despegue como pretende. Santiago Caputo, autor del “hacer correr el escándalo de Alberto” para evitar ninguna foto o declaración inoportuna.

Si bien no le dedican mucho tiempo al asunto, empieza a ser una preocupación el desorden que corroe cotidianamente el andamiaje libertario en el Congreso nacional. La foto de un nutrido grupo de diputados al penal donde están presos por delitos de lesa humanidad Alfredo Astiz y otros los ponen a tiro de ser sometidos a un escarnio público similar o peor que el que está atravesando el ex presidente Alfredo Fernández.

“De esta gente dependen las leyes de Milei”, escucharon cerca de una mesa en la que Cristian Ritondo, Miguel Angel Pichetto y Rodrigo De Loredo, entre otros, discutían qué hacer con la sesión convocada para el próximo miércoles. “Si no estaba lo de “mi pobre Fabiola”, estos pibes no podían ni aparecer por la Cámara”, dijo un experimentado legislador dialoguista.