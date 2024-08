Ocaña criticó al Anses por las jubilaciones de privilegio: "Se detraen de los jubilados"

Un grupo de diputados del PRO presentaron recientemente ante el Congreso un proyecto para que el exmandatario Alberto Fernández deje de cobrar beneficios previsionales, honores y tratamiento especial. La iniciativa buscaría la modificación de la Ley 24.018, que consigna asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La legisladora porteña Graciela Ocaña, de Confianza Pública, habló con MDZ Radio 105.5 FM y, entre críticas hacia las jubilaciones de privilegio en Argentina, destacó la necesidad urgente de reformar el sistema jubilatorio para abordar las disparidades.

Alberto Fernández, por haber desempeñado su rol como presidente, estaría cobrando una "jubilación de privilegio" de $14.272.997 en bruto, que en términos netos resulta de $10.000.630. La ley requiere que la persona resida en el país, pero el expresidente pasó el tiempo reciente viviendo en España, donde según Ocaña siguió cobrando. "Yo estoy desde enero peleando para que el Anses no le pague la jubilación de privilegio a Alberto Fernández. Básicamente porque claramente Alberto Fernández no estaba residiendo en la Argentina. Ahora va a tener la obligación de hacerlo porque el juez le prohibió la salida del país, pero claramente Alberto no cumplía con uno de los requisitos, que es justamente la residencia en el país".

Sin embargo el pedido no fue llevado a cabo: "El Anses de Milei tomó la decisión de pagarle tramitando por separado nuestro recurso de queja y sin resolverlo. Aún no lo resolvió a pesar de nuestra insistencia a través de distintos escritos".

"Yo creo que incluso hay que revisar muchos de los beneficios que han sido otorgados porque no cumplen con la norma. Y también sacarlos, porque me parece que en una crisis como la que vive la Argentina, en una crisis del sistema previsional, no puede ser que unos cobren mucho como cobran los expresidentes y vicepresidentes, más de 10 millones de pesos en el caso de Cristina, mucho más porque cobra dos de estas asignaciones. Y terminar con esto que creo que es una afrenta para los jubilados argentinos", agregó.

Respecto al funcionamiento del sistema, la legisladora dijo que "el beneficio lo paga el Anses de los fondos que deberían ir al sistema jubilatorio. Se detraen de los jubilados. Eso para tenerlo claro, y es por una ley de los 90 que así lo estableció, modificando un decreto ley de los años 60 de la dictadura. Yo creo que en la Argentina de hoy, estos privilegios deben ser revocados".

Por último, Ocaña fue contundente contra el Anses: "Debería tener una acción más fuerte, porque es el que otorga y por lo tanto es el que puede retirar este beneficio en caso de no cumplir la ley. Y hay varios de los que actualmente lo están cumpliendo en el marco legal actual, sin modificar nada, que no deberían cobrarlo".

Escuchá la entrevista completa: