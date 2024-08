Mendoza se adhirió al RIGI y Difonso expresó su preocupación

Este martes, el Senado de Mendoza dio luz verde al proyecto de adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, obtuvo 24 votos a favor y 14 en contra, superando así la resistencia sobre todo de sectores ambientalistas.

El oficialismo destaca que el RIGI podría ser clave para el desarrollo económico de Mendoza. Jorge Difonso, una de las voces disidentes, dio su punto de vista durante una entrevista en MDZ Radio 105.5 FM y aseguró que "no se trata de un beneficio sino que es la entrega de un territorio en donde no va a flamear la bandera argentina, ni va a traer beneficios económicos a las comunidades".

Difonso aseguró que existe "un perjuicio que tiene distintos aspectos, fundamentalmente en lo ambiental ya que pone en riesgo el agua. En su articulado establece que en caso de necesidad de estos emprendimientos van a tener prioridad para obtener sus insumos y el principal insumo que van a necesitar es el agua. Que obtengan la prioridad por sobre las comunidades aledañas es preocupante".

A esto agregó que no se trata solamente de un perjuicio ambiental, sino que también "es injusto con el resto de los emprendedores, Pymes y trabajadores mendocinos que están sometidos a una carga impositiva mayores al 50%. Se genera una desigualdad con una exención impositiva sin igual". En contraposición, Difonso planteó: "Si el trabajador común mendocino, el emprendedor, el pequeño empresario o el empresario mendocino en todos los rubros tuviera estas exenciones impositivas que se le está dando a este mega emprendimiento de 200 millones de dólares, se generaría un boom de empleo en la provincia real, no una declamación como entendemos que puede ser".

En este sentido, el diputado provincial expresó que se trata de una declamación porque nada garantiza que haya un boom de empleo y para graficar esta posición dijo: "Hay algunos ejemplos de leyes semejantes en la historia reciente de la Argentina, como la Ley Chevron, que no generó el impacto económico que anunciaba. Al contrario, generó focos de corrupción y de contaminación muy fuertes. También la Ley de Inversiones Minera de los 90, que tampoco generó el boom que se anunciaba en su momento. Es decir, no es una receta o una acción nueva sino que se ha implementado con anterioridad y no ha dado resultados".

EL oficialismo argumenta que el RIGI es un beneficio directo que contribuye al desarrollo económico de la provincia. En este marco, Jorge Difonso dijo que en realidad "un beneficio sería una reducción impositiva a los impuestos que hoy rigen en Mendoza que son mayores al 50% en algunos casos. Es una provincia que le ha puesto impuestos hasta en los servicios públicos. Y por otro lado va a hacer esta exención a inversiones extranjeras que ni siquiera deben liquidar sus divisas en el país". Para Difonso no se trata de un beneficio sino que es "la entrega de un territorio en donde no va flamear la bandera argentina, ni va a traer beneficios económicos a las comunidades. Al contrario, le vamos a tener que dar el agua para que hagan esas ganancias que tienen previstas para su propia actividad económica".

Un punto de particular de preocupación es el impacto del RIGI en el uso de los recursos hídricos de la provincia. Al respecto, el diputado señaló que si se busca un paralelo con diciembre del 2019 y la defensa de la Ley 7722 "el punto común, evidentemente, es el agua. Acá entendemos que hay una hoja de ruta, una planificación por parte del gobierno de Alfredo Cornejo, que es disminuir a un sector económico que es el agropecuario". En su opinión, el gobierno provincial prioriza la minería sobre otras actividades económicas, como la agricultura, que también depende del agua. "Se modificó el Código Procesal Minero, ahora se quiere modificar la legislación de aguas, se eliminaron la lucha activa antigranizo, se eliminaron los institutos técnicos de asesoramiento para mejor rendimiento en la producción o sistemas de riego, se han abandonado los caminos rurales".

En cuanto a posibles soluciones planteó que el camino tiene que ser "sacarle el pie del pecho al productor, al emprendedor y al que trabaja en Mendoza que hoy está sometido a un 50% de carga impositiva, indudablemente ahí se generarían muchas oportunidades que hoy no se generan. Las mismas oportunidades que teóricamente le están brindando a estos mega emprendimientos de 200 millones de dólares que no sé cuántos vamos a tener en Mendoza, que se lo den al pequeño, al que trabaja todos los días, al autónomo, a todos los trabajadores que viajan, que usan el sistema de transporte, que pagan la luz", finalizó.

Escuchá la entrevista completa: