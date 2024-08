La obra que habilitó el Gobierno de Mendoza para dar un mejor servicio de riego a productores

El gobernador, Alfredo Cornejo; el intendente de San Martín, Raul Rufeil; el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; dejaron habilitada una obra correspondiente a la presa El Carrizal. La misma, indican desde Gobierno, permitirá mejorar el componente hidromecánico del sistema de riego, que presenta dificultades operativas.

Esto permite la refuncionalización de una de las válvulas de riego, comúnmente denominada válvula de chorro hueco, la cual no había tenido mantenimiento desde la década del ‘70, cuando fue instalada. Demandó una inversión de $520.100.000,00. El objetivo era modernizar el componente hidromecánico del sistema de riego, que presenta inconvenientes operativos para erogar caudales inferiores a 16 m3/s (caudal mínimo de operación de turbinas) por su falta de precisión.

También participaron de la actividad el secretario de Gestión Hídrica, Diego Coronel; el director de Ingeniería, Carlos Martini, y el subdelegado de Aguas del Río Tunuyán Inferior, Juan Pablo Villarruel.

Desde el @MendozaGobierno, en colaboración con @IrrigacionMza, hemos refuncionalizado dos válvulas de riego en la presa El Carrizal para mejorar la seguridad y garantizar su eficiencia. Estas válvulas, que no habían recibido mantenimiento desde los años 70, han sido renovadas… pic.twitter.com/FKGo8JGcsd — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 12, 2024

Tras el recorrido, el gobernador Cornejo puso en valor una serie de obras e infraestructura importante que irá anunciando en función de las que tienen repago y puedan ser finalizadas, como así también las que se tienen que hacer cargo el Estado Provincial. “Como ustedes saben, la institución que regula el agua es Irrigación y en el Gobierno de la provincia estamos trabajando en un plan integral de manejo, de eficiencia y optimización del uso del agua”, dijo.

De todas maneras, manifestó que la "prioridad" está puesta en contar con mayor cantidad de energía, lo que permitirá proveer más a la producción, a la industria, la agricultura local y también poder vender. “La mayoría de las obras tienen que ver con optimizar el riego y medirlo, ya que es imprescindible que midamos el consumo del agua domiciliaria, industrial, de los distintos usos agrícolas y mineros”, dijo el mandatario provincial y aseguró que “cualquier uso que haya que podamos medir y buscamos que se pague por la cantidad de agua que se gasta, que se consume”, explicó.

Cornejo calificó esto como “óptimo”, aunque admitió que estos procesos llevan tiempo y no se logran de un día para el otro. “Vamos a ir siempre en esa misma dirección, en los distintos usos, en el agrícola fundamentalmente, que es el que más consume agua”.

“El Estado va a seguir subsidiando y dando un umbral básico de tarifas sociales en materia de agua y de riego agrícola en materia de subsidio”, aseguró el mandatario. Ante esto, explicó que la idea central de su gestión es usar cada vez mejor el escaso recurso del agua. Sostuvo que “si no tomamos medidas con tiempo, esas dificultades se van a profundizar”. Y dijo que de esto se trata esta etapa de obras y, por eso, señaló que “queremos mostrarlas in situ en el lugar, porque insisto, los mendocinos no saben de esto y los productores tiene muy claro el valor del agua, pero no saben que mantener este sistema requiere mucha inversión”.

Por su parte, Marinelli puso en valor la importancia de la presa para el agua y la energía, al señalar que las mejoras en las válvulas son indispensables para evitar problemas en la distribución, especialmente en épocas de sequía. “La automatización de estas mejoras será clave para un manejo eficiente, explicó.

Comentó también que de esta manera no sólo se cuida la presa, sino también el recurso hídrico: “Lo de la presa es muy importante porque, es la gran reserva de agua, tiene generación de energía, pero además, desde hace muchos años que se viene reclamando esta mejora en las válvulas”. A esto, el superintendente de Irrigación agregó que al no funcionar uno de los dos sistemas o funcionar mal, cada vez que se activa, o sale más agua de la que se está pidiendo, o menos de lo necesario.

“Ustedes piensen que estamos con canales que tienen prácticamente 80, 100 kilómetros de largo. Entonces, cuando estos pulsos tan fuertes de agua se dan en menor o en mayor medida, generan que el primer canal o el último, no reciban agua”, lanzó Marinelli. Foto: Gobierno de Mendoza.

La obra

Las válvulas de riego las opera el Departamento General de Irrigación (DGI) para erogar caudales que no puedan evacuarse por la central y, así, atender la demanda de riego en cumplimiento de sus funciones.

En los últimos años se realizaron inversiones para mejorar el accionamiento de apertura y cierre de las válvulas de chorro hueco, como también el mantenimiento de la obra de toma y conducción.

La imposibilidad de regular la erogación de caudales de forma precisa dificulta dotar los cauces de agua para riego y genera incrementos o mermas no programadas que perjudican la normal evolución de los turnos de riego.

Según explicaron los profesionales de Irrigación, el otro problema que plantean las válvulas de chorro hueco es la falta de velocidad de respuesta de forma automática ante las salidas de servicio de las turbinas por imprevistos: corta de servicio eléctrico, desperfecto electromecánico etc. Esto ocasiona también mermas importantes que afectan el sistema de distribución de agua en la cuenca aguas debajo de la presa.

Es por ello que se propone la operación remota de estos componentes desde la central Cacheuta. Se suma a esta necesidad el manteniendo de las válvulas mariposa, también pertenecientes al sistema de riego de la presa.