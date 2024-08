Francisco Lo Presti repasó su gestión y reveló los principales problemas que dejó Daniel Orozco en Las Heras

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, conversó con MDZ Radio 105.5 FM e hizo un balance de los primeros diez meses de su gestión al frente del municipio.

Lo Presti describió la situación en la que encontró la comuna, resaltando las políticas implementadas sobre todo en materia de juventud y cultura. Además, abordó el estado actual del municipio tras la imputación del exintendente Daniel Orozco, acusado del presunto desvío de $35 millones hacia una cooperativa, un delito que bajo la figura de peculado podría implicar penas más severas si es declarado culpable.

"Ha sido muy vertiginoso en el sentido de que tuvimos que hacer muchas reformas estructurales difíciles de llevar adelante", comenzó el intendente lasherino. "Siempre hay una resistencia al cambio propio de las organizaciones, pero también poner en valor al empleado municipal que ha colaborado, se ha adaptado, ha puesto lo mejor de sí para capacitarse".

Lo Presti destacó los beneficios del expediente digital: "Pasé de tener montículos que medían por lo menos 70 centímetros para firmar, a hacerlo desde el celular. Estar yendo a ver una obra y que tiene que salir una firma, abrir el decreto, mirarlo, firmarlo y que la gestión continúe. Además, pudimos regularizar la planta de personal y seguimos trabajando para llegar a una planta óptima. Eso nos permitió comprar vehículos, compramos maquinaria vial, llevamos 14.000 luminarias LED que se están reconvirtiendo en todo el departamento".

Por otro lado planteó que "tenía muy claro cuál era el panorama financiero al cual me iba a enfrentar, pero no al patrimonial con el que me encontré. Me encontré con un municipio patrimonialmente destruido. Lo financiero uno medianamente tiene una gimnasia de cómo manejarlo, cómo resolver. Pero en lo patrimonial, lo que se rompe se trata de reparar o se compra nuevo. Y eso lleva su tiempo".

Las Heras Joven

Según el intendente, se trata de un programa que "tiende a generar distintos retos o desafíos en un programa de streaming". Este viernes, que fue el primero, hubo retos en cuanto al último censo sobre cuál es "la cantidad de habitantes del departamento en el último censo de acuerdo a la DEIE y cuántos distritos determinó". Además, comentó que "hubo muchísima participación, muchísima interacción, permanentemente. No bajamos de los 260, 300 personas interactuando. Lo más lindo fue que mandaban fotos por Instagram porque se habían reunido en una casa para participar. Fue una dinámica muy interesante y después hay retos que son On Demand que se van a dar en la semana".

El reto de esta primera semana es juntar la mayor cantidad de elementos reciclables como "tapitas, botellas, latitas y desodorantes. Se aplican en bolsas separadas y todo eso al punto verde del departamento de Las Heras. Esto no solamente genera conciencia sobre un mundo más sostenible, sino también que están colaborando con gente que trabaja esto", dijo Lo Presti.

El intendente de Las Heras aseguró que durante la campaña detectaron "que a los jóvenes les falta espacios para esa competitividad sana. También hemos descubierto que en las escuelas los directivos hacen cosas con los alumnos que son impresionantes. Hay una directora que se toma el trabajo de llevar a los chicos a una experiencia de montaña, a la base del Coloso de América, que es Confluencia, una caminata de ida y vuelta. Solamente felicitarla y poner en valor que le hace vivir una experiencia inolvidable a los chicos para conocer la montaña".

Otros programas que lleva adelante el municipio son "Concejales por un día, que también lo hacemos con los estudiantes y Activá tu Centro, que hay mucha colaboración de los directivos para que los chicos vuelvan a tener su centro y se organicen. También hay un programa provincial para generar cooperativas dentro de los colegios que lo vamos a promover. Si tomamos al ciudadano en esa etapa de formación, vamos a generar un valor agregado para realizar un gran aporte a la sociedad el día de mañana".

Causa con las cooperativas

"Ha sido muy malo el impacto institucional, ya que se ha puesto en tela de juicio a muchas organizaciones sociales y civiles que vienen trabajando muy bien hace mucho tiempo", dijo Lo Presti quien agregó que es necesario que esto "se resuelva rápido para separar la paja del trigo. También lo que hemos hecho es constituirnos como querellantes y aportar en el fallo que dio el Tribunal de Cuentas y también la Auditoría de la Universidad Nacional de Cuyo. A partir de eso se cambió la carátula de una de las causas que pasó a ser de malversación de fondos públicos, a peculado lo cual tiene mayor implicancia, mayor pena". El actual intendente de Las Heras explicó que "el ardid del engaño ha sido planificado con dolo. Es decir, esto ha sido planificado por un grupo de personas que usó toda la estructura administrativa para beneficiarse a sí mismo y no como en un primer momento se pensaba, para beneficiar cierta acción de una organización social".

Sobre la vuelta a la política del exintendente Orozco, expresó que "nosotros somos coyunturales a las realidades de la sociedad. La sociedad es la que decide si uno tiene la posibilidad de estar en política, o no. A mí me pasó, porque en un momento que parecía que no había posibilidades de estar en una lista, terminé siendo candidato y después cuando todos veían que era imposible ganarle al candidato a vicegobernador de una lista que venía muy fuerte, y con algo de aire de cambio terminé ganando en su propio territorio. Es la sociedad la que termina definiendo".

Cultura sanmartiniana

Lo Presti señaló que el miércoles 28 de agosto a las 21 horas en el Teatro Mendoza "tenemos una obra que está todas las semanas en el campo histórico. Es una recreación que se llama El pueblo que hizo patria, sobre los últimos momentos preparativos antes que San Martín saliera al cruce de los Andes". En lo que va del año hay 4000 personas que han pasado por estas obras.

Por otro lado, "el mismo 17 de agosto se va a hacer el evento en el campo histórico en conmemoración al fallecimiento del General. Será en la noche, que también tiene todo su brillo porque es bastante interesante la obra de teatro con otros matices de diálogos nocturnos, con otras charlas que hacen a cuando termina el trabajo del día", dijo.

Finalmente el entrevistado destacó que "lo que uno vive ahí es un día de San Martín en el Campo de Instrucción del Ejército de los Andes. Tener el privilegio de tener este lugar en Mendoza, en el departamento de Las Heras, es algo para no perderse".

