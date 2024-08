Después de la ruptura con Patricia Bullrich, se reúne la cúpula del PRO con Mauricio Macri a la cabeza

Con Mauricio Macri a la cabeza, la mesa chica del PRO se reúne este lunes en la sede fundacional del partido amarillo en la calle Balcarce. Ya sin Patricia Bullrich, ni ninguno de sus representantes en el partido, buscarán definir una serie de posicionamientos frente al Gobierno de Javier Milei.

En el encuentro participarán los gobernadores, algunos intendentes y representantes de provincias. Estará la vicepresidenta del partido, Soledad Martínez, los jefes de bloque parlamentarios, Cristian Ritondo (Diputados) y Luis Juez (Senado), el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).

Será el primer encuentro íntimo del partido después de la salida de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del Gobierno libertario de Javier Milei. Ya no hay dirigentes que respondan a ella, de hecho varios de ellos no estaban ni enterados de este encuentro. "Ellos no quisieron pertenecer más al PRO", chicaneó uno de los hombre de Mauricio Macri, en diálogo con MDZ.

El PRO sigue en la búsqueda de la construcción de una identidad que no ponga palos en la rueda al Gobierno libertario, pero busca desmarcarse lo más posible. De hecho, el miércoles pasado cuando se cayó la sesión en Diputados, en ningún momento intentaron salir al rescate de la sesión.

El bloque que preside Cristian Ritondo busca que el oficialismo imponga también su agenda. Así fue que llamó a una sesión para esta semana donde también se incluyan los proyectos de educación esencial.

El caballito de batalla para eso en el PRO es una vez más la pelea por la devolución de los puntos de coparticipación que Alberto Fernández le quitó al distrito. Jorge Macri pide que no sólo se vuelva a la anterior distribución de esos fondos, si no que se repongan con intereses lo que sacó la gestión del peronismo a la administración de Rodríguez Larreta.

En ese punto, busca que Luis Caputo, quien fue ministro de Economía de Mauricio Macri avance con los pagos diarios de esos fondos lo antes posible.