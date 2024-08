Alfredo Cornejo cargó contra Cristina Fernández de Kirchner por ser la "gran responsable" de Alberto Fernández

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió este lunes al escándalo por la denuncia por violencia de género de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández. El mandatario mendocino afirmó que la situación es “penosa” y pidió que la Justicia actúe con celeridad. En tanto, enfatizó que la “gran responsable” del ex presidente es Cristina Fernández de Kirchner.

Cornejo participó esta mañana de la inauguración de una obra de refuncionalización de una de las válvulas de riego de la presa El Carrizal. Luego de la actividad, fue consultado por el hecho que trascendió la semana pasada y que generó una fuerte conmoción pública y política.

El gobernador mendocino manifestó que la denuncia contra el expresidente “sorprende después de la narrativa que ha tenido el kirchnerismo en todos estos casos”. No obstante, resaltó que “a mí no me sorprende de nada, yo creo que hay que evaluar por los hechos y no por lo que dicen”.

A su vez, indicó que “es bastante penosa la situación” y pidió que la Justicia actúe con celeridad en la investigación de la causa, ya sea “deslindando responsabilidades si las hay y condenando si tiene que hacerlo”.

Finalmente, y centrándose en el peso político del caso, Cornejo apuntó contra la responsabilidad política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el hecho de que una figura como Alberto Fernández haya llegado a la presidencia en 2019.

“Cristina es la gran responsable de Alberto Fernández, eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo se hace el distraído hoy, pero Cristina es la gran responsable de Alberto Fernández”, advirtió el mandatario provincial.