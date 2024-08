Otro viaje de Javier Milei: visitará Chile, pero no se confirmó aún reunión con Gabriel Boric

El presidente Javier Milei hará una "visita privada" a Chile el próximo 8 de agosto, pero no se reunirá con su homólogo chileno, Gabriel Boric, informó este miércoles la Cancillería chilena. Según pudo saber MDZ por fuentes allegadas a la Presidencia, sí podría haber un encuentro pero no oficial aunque todavía no está confirmado.

"No está contemplada una reunión con el presidente Boric. Ese día, el presidente tenía contemplado una visita a regiones, pero tendremos mucho gusto en recibir a la comitiva argentina", indicó en una rueda de prensa el canciller, Alberto van Klaveren.

El ministro chileno explicó que Milei participará en un evento sobre el gasoducto Gas Andes, que transporta gas natural desde hace casi tres décadas entre Mendoza y la capital chilena.

Es la primera vez que Milei visitará Chile desde que asumió el poder en diciembre pasado en una ceremonia de investidura a la que acudió Boric, a diferencia de otros líderes progresistas de la región como el colombiano Gustavo Petro o el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"Es una visita de carácter privada. Obviamente, el presidente Milei es bienvenido al país", insistió Van Klaveren, quien añadió que él sí mantendrá una reunión con su homóloga argentina, Diana Mondino.

Milei, en las antípodas ideológicas de Boric, arremetió varias veces durante la campaña presidencial contra el exlíder estudiantil y dijo, entre muchas otras cosas, que su llegada al poder en marzo de 2022 era "el inicio de la decadencia de Chile".

El gobernante chileno, sin embargo, se comunicó telefónicamente con Milei apenas ganó la elección y dejó en claro en varias ocasiones que, más allá de quien gobierne, "Argentina es un país prioritario" para Chile.