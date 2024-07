Nuevo mensaje del PRO de Mauricio Macri a Javier Milei: "Ahora es momento de gestionar"

Desde que asumió la titularidad de la Asamblea del PRO bajo el apoyo de Mauricio Macri, Martín Yeza empezó a deslizar varios cuestionamiento a la gestión de Javier Milei.

"Francos hace unos días en una entrevista dijo ‘nos han dado las herramientas, ahora hay que gestionar’. Ahora hay que hacerlo", sostuvo el hombre cercano al expresidente.

"Mauricio fue a Acassuso con Milei para apoyarlo en un ballotage porque somos el cambio o no somos nada. ¿Qué es el cambio? ¿Ideas? Sí, es la primera etapa. ¿Convertirlas en proyectos? Sí, es la segunda etapa. La tercera, ejecución, la cuarta, que salga bien", agregó.

En diálogo por TN, Yeza destacó que Macri cumplió con su presencia en el Pacto de Mayo y sorpresivamente apuntó contra Victoria Villarruel, quien no pudo ir a Tucumán. "Nosotros fuimos y Villarruel no porque estaba resfriada o algo por el estilo", lanzó.

De todas formas, el dirigente reconoció una "virtud" de Milei por "haberse acercado a la agenda" del PRO y "alejarse sutilmente de lo que propuso" en campaña.

Sin embargo, agregó una nueva crítica, advirtió que el Gobierno "no pudo formar equipos en áreas sensibles" y puso como ejemplo el ministerio de Capital Humano.

Por último, se refirió a la pelea entre Patricia Bullrich y Macri y aclaró que la ministra de Seguridad no tiene la necesidad de continuar dentro del espacio si no se siente cómoda. "Nadie está obligado a estar en un partido político democrático, ni a irse ni a quedarse en donde no querés estar", sentenció.