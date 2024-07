Nuevo Código Procesal Penal: ¿Están dadas las condiciones para implementarlo?

A partir del próximo 5 de agosto, un cambio trascendental sacudirá el ámbito judicial con la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal Federal. Esta medida, recientemente oficializada por el Gobierno nacional a través del Boletín Oficial el 23 de mayo, implica una reforma radical en el sistema de Justicia Federal de la región. El eje central es la implementación del sistema "acusatorio" para la investigación de delitos, un modelo que traslada la mayor parte de la responsabilidad investigativa a los fiscales del Ministerio Público Fiscal. En este nuevo marco, los jueces penales actuarán como garantes del proceso, asegurando que se respeten los derechos fundamentales y que las pruebas se presenten de manera transparente y justa. Sin embargo, la decisión no está exenta de controversias ya que la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) manifestó su preocupación. Gabriel Chirino, secretario regional de la UEJN, argumentó en MDZ Radio 105.5 FM que las condiciones necesarias para la implementación del nuevo Código no están dadas en Mendoza, aunque tampoco pretenden ser "una piedra en el camino".

"La visión del gremio, que es el representante de los trabajadores judiciales, funcionarios y magistrados es que entendemos la decisión política de implementarlo, pero concretamente las condiciones no están dadas en muchos factores partiendo de la infraestructura y el personal", dijo Chirino y agregó: "Quiero que quede claro que el gremio apoya la implementación, está a favor de la implementación. No queremos ser una piedra en el camino".

Chirino aseguró que como gremio conocen la situación de todo Cuyo "donde tenemos 45 delegados en cada unidad funcional", sino que también "sabemos lo que pasó en Salta, en Jujuy y lo que está pasando en Rosario donde se empezó a implementar el 6 de mayo. Como vemos la situación decimos que no están las condiciones dadas para la fecha de esta tan intempestiva decisión". Además, resaltó que actualmente está la feria y recién se comienza el 23 de julio a trabajar, sumando los feriados. "Estamos a 8 días hábiles de esa fecha para la implementación donde vemos que al día de hoy se trabaja muchísimo para conseguir una locación para que los ministerios fiscales puedan hacer su trabajo como corresponde y que hoy no hay sede".

La dinámica del sistema implica tres actores principales: el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa "que por ahí se olvidan que son los más golpeados, los que en menores condiciones se encuentran hoy en cuanto a personal", dijo el dirigente gremial quien describió, a modo de ejemplo, la situación de San Rafael: "Es en el correo, es decir, en un espacio prestado en un primer piso donde hay que subir y no hay ascensor. Partimos de que la accesibilidad no está garantizada. No solo de la Fiscalía, del juzgado tampoco porque están compartiendo el mismo edificio. En la cocina una computadora, el fiscal en su despacho tiene el secuestro porque no tiene para guardar un mejor lugar que en su oficina bajo llave. A ese punto".

Chirino también se refirió al personal y dijo que "van a pasar a hacer este trabajo 10 personas y hoy lo hacen 40. El volumen de gente hoy en la Fiscalía son como de 85 en total, desde la instrucción en la etapa del oral, en la cámara y en los juzgados. Si sumas, tienen el triple de empleados. Por eso el gremio pone esta postura: no están las condiciones dadas". Además, puso en duda el presupuesto con el que cuentan para pagar sueldos.

Para graficar mejor la situación, explicó que "la Justicia presta un servicio a la ciudadanía, eso es lo bueno de este sistema y por eso el gremio lo apoya. Lo que puede perjudicar si no están las condiciones dadas es que en la mesa hay tres patas: Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Defensa. Si alguna de las tres patas colapsa, se cae la mesa. La mesa sería el sistema y la dinámica del sistema demanda que los jueces que tienen muchos años tengan que prepararse para esa inmediatez de resolver, escuchar al fiscal cuando plantea la acusación, escuchar a la defensa para defender al detenido, a su defendido, y el juez inmediatamente escuchando las partes sin saber más nada que lo que se transmite en vivo, debe resolver. Para eso un juez tiene que tener un ejercicio, una preparación. Es como una invitación a jubilarse para muchos jueces. Esto requiere una agilidad mental y de tiempo que se ve impactada en los trabajadores. Me pongo en el rol de secretario gremial, perdóname pero es lo que yo defiendo ¿qué va a pasar con las horas extras? porque estamos hablando de mañana, tarde y noche. Se incrementa el trabajo y se tiene que resolver. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo hoy un defensor que sería ayudante en la Defensoría, van a necesitar muchos defensores y los secretarios están haciendo ese rol y no les pagan. Tienen la misma responsabilidad y compromiso y los echan con un sumario y encima no les pagan por el rol de codefensor. Sino, los mandan a capacitarse y no le dan plata para los viáticos, no le dan plata para comer y nos piden al gremio si los podemos ayudar. Y no es responsabilidad del gremio, es responsabilidad del empleador. Si me querés capacitar, porque vas a implementar un sistema nuevo, capacitame y tené los recursos materiales, humanos y económicos".

