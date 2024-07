Los celulares: la medida que crispó los ánimos en el conflicto judicial

Sacar el celular puede sonar a un castigo a un adolescente, pero cuando se trata de una herramienta de trabajo la cuestión puede generar mucho más conflicto y más en medio de una puja salarial. El Ministerio Público Fiscal resolvió retirarle los teléfonos celulares laborales a los funcionarios de las oficinas fiscales con el argumento de que queden en el lugar de trabajo y no se moleste a los trabajadores en sus descanso, entre otros puntos. Para el gremio de los funcionarios judiciales, se trata de una maniobra para "amendrentar" a quienes están de paro y que responde a una resolución que la misma Procuración de la Corte difirió y que ante el amparo judicial que presentó el sindicato ante la Justicia, la respuesta oficial apuntó a que no estaba vigente este texto legal que indicaba el retiro de los celulares a los ayudantes fiscales.

El pasado jueves 4 de julio, el gremio de los funcionarios judiciales decidió retomar los paros que habían llevado adelante en mayo. A diferencia de los empleados judiciales que aceptaron la nueva propuesta salarial, los funcionarios entendieron que la oferta que les llevó el Gobierno a la mesa paritaria era insuficiente, básicamente porque no resolvía dos temas fundamentales: una recomposición salarial general y además, concluían que no había una respuesta al reclamo de que se les reconozca en el sueldo de manera significativa a quienes trabajan 8 horas, es decir, 2 horas más que el resto de los trabajadores del Poder Judicial.

Es decir, los ayudantes fiscales y otros trabajadores como quienes conforman el cuerpo médico forense, son quienes están de paro hasta el 23 de julio. Y los primeros, son quienes recibieron la resolución este lunes 8 que los comunicó que debían devolver los celulares que les otorga el Poder Judicial. Esta determinación generó malestar entre los trabajadores porque es una herramienta de trabajo que fue retirada en medio de la medida de fuerza.

La respuesta oficial, ante la consulta de MDZ, es que no se trató de una determinación vinculada al paro. Según fuentes del Ministerio Público, en la resolución se apunta a que la Procuración de la Corte quiere dejar un teléfono por turno en cada oficina fiscal, que irá tomando el ayudante fiscal que está trabajando. En ese sentido, explican que buscan evitar muchos problemas, entre otros, "que no llamen a quienes ya no están en turno y están en sus jornadas de descanso". De todas maneras, se evaluará cómo resulta la nueva propuesta y si es positiva para el funcionamiento o si crea alguna complicación. En esa línea desvincularon la decisión con la medida de fuerza. "Los ayudantes fiscales que están de paro ejercen su derecho. Solo son pasibles del descuento correspondiente. No hay sanciones de ninguna naturaleza".

El Polo Judicial donde se tomó la determinación que indica que se retiran los celulares

En tanto que el titular del gremio de funcionarios judiciales, Marcelo Fekonja, le dijo a MDZ que "se trata de una maniobra para amendentrar en el medio del paro". Además, Fekonja explicó a este diario que las resoluciones que implicaban cambios en las oficinas fiscales, están diferidas y que fue la misma Procuración que se manifestó sobre el diferimiento ante una amparo que puso el gremio.

"Son presos de sus propias palabras. Ante el amparo presentado por las resoluciones, entre las que se encontraba que les sacarían los celulares, explicaron que éstas habían sido diferidas y ahora, en medio del paro, las aplican", expresó Fekonja. Además, contó que irán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar que se está "violando el ámbito paritario".

En ese sentido, el abogado manifestó que: "Necesitamos que no se atente contra el ámbito paritario, que se cumplan las reglas. Quienes imparten justicia tienen que ser creíbles", sostuvo y aseguró que generó mucho enojo entre los ayudantes fiscales la decisión de reitrar los celulares.

Por ahora, los funcionarios no tienen una nueva fecha de mesa paritaria, a diferencia del resto de los gremios que aún no aceptan la propuesta salarial como Ampros y ATE.