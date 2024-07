Cepo, Mercosur y un saludo de cumpleaños: los mensajes que Javier Milei intercambió con sus seguidores en redes sociales

El presidente Javier Milei aprovechó unos minutos antes del desfile militar por el Día de la Independencia y conversó en la red social X (antes Twitter) con sus seguidores. Allí dejó definiciones sobre el cepo al dólar, habló del Mercosur y dejó un saludo personalizado de cumpleaños a sus seguidores.

Sobre la restricción cambiaria el periodista Lucas Morando le preguntó si tenía perspectiva de levantar los controles de cambio en los próximos 90 días. El presidente contestó: "Se tienen que dar tres condiciones en conjunto... Terminar con los pasivos remunerados Terminar con los PUTs Y convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual".

El usuario anónimo @PregoneroL, una de las que suele repostear el presidente cuando agrede a sus adversarios o periodistas le preguntó por un posible acuerdo de libre comercio en el Mercosur. El jefe de Estado reconoció que es lo que intentan, a pesar de no haber ido a la última cumbre.

Se tienen que dar tres condiciones en conjunto...

Terminar con los pasivos remunerados

Terminar con los PUTs

Y convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual... — Javier Milei (@JMilei) July 9, 2024

Muchos usuarios también aprovecharon los 20 minutos que el presidente anunció que le dedicaba a contestarle a sus seguidores para pedirle saludos. Uno le dijo que era su cumpleaños y recibió los cariños de Milei en la red social de Elon Musk.

También dijo que desayunó "té con limón y galletitas con queso untable"; que su opera favorita es Lucía di Lammermoor de Donizetti, "la cual está palo a palo con Norma de Bellini", acotó.

Cuando le preguntaron cuál era la mejor canción de la banda británica The Beatles contestó: "Esta sí que es una pregunta muy muy muy complicada... me vienen más de 20 a la mente... pero haré un orden de mérito y contesto... Respecto a la que me acerco a ellos fue LET IT BE..."