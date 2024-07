La respuesta de Guillermo Moreno a una pregunta sobre judíos

Guillermo Moreno, el líder de Principios y Valores y extitular del Indec durante el kirchnerismo, ahora en juicio por la adulteración de datos en ese organismo, dio una entrevista al periodista Iván Schargrodsky en el programa Off the record que se transmite por streaming en el canal Cenital y dio una polémica respuesta acerca de su opinión sobre los judíos.

Schargrodsky le preguntó a Moreno qué problemas tiene con los integrantes de la colectividad a lo que el peronista, en vez de responder, por ejemplo, "ninguno", repreguntó "con qué judíos". Por otra parte, no repudió los dichos antisemitas de miembros de su estructura política que se refieren al judaísmo en redes sociales con tono despectivo o agresiones.

-¿Vos tenés un montón de socios, de amigos, etcétera, que dicen que los judíos son un problema solo por el hecho de ser judíos?, dijo el periodista

-Socios no tengo. Te dije que soy vicepresidente personal.

-¿Vos sos socio político?

-No, no tengo. Yo soy militante. Socios no tengo.

-¿Qué problema tenés vos con los judíos en líneas generales?

-No, yo... ¿Con qué judíos? ¿Con un judío solo por el hecho de ser judío? Ninguno

-¿Ninguno?

-Ninguno

-¿Y por qué tus votantes, o tu esquema de núcleo más duro en redes sociales... De hecho, un colaborador tuyo, que a veces te acompaña en los medios, cada vez que yo hago una crítica o Bercovich hace una crítica, siempre la impugnación es 'este judío'

-Puede ser así

-¿Por qué?

-No lo sé. Yo lo que paso en las redes no lo sé

-Por qué dicen eso no lo sé ¿Vos tenés algún problema con ser judío? ¿Te sentís minusvalido?

-Yo por vientre, además, no lo soy

-Ah, ok. Entonces no sos judío

El fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente por las críticas que cientos de usuarios hicieron sobre la actitud de Moreno, quien no sólo no negó tener problemas con los judíos sino que cayó en otras catalogaciones agraviantes como "minusválido".

El momento de la entrevista en la que Moreno opina sobre los judíos