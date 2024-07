Tras aceptar la propuesta del Gobierno, los tres puntos que el SUTE buscará tratar en las próximas paritarias

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) aceptó la última propuesta salarial del Gobierno de Mendoza. En un plenario provincial realizado este viernes, el gremio ratificó lo decidido en los plenarios departamentales donde 149 delegados llevaron la aceptación y 11 el rechazo. Así, los docentes tendrán un aumento del 15%, al igual que celadores, durante el tercer trimestre del año, además de mejoras en los adicionales. El secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM.

Luego del plenario provincial celebrado este viernes, Correa comentó que fueron a "la Subsecretaría de Trabajo a ratificar esto. 149 delegados traían de sus departamentos aceptación y 11 delegados tenían rechazo". Se trata de un aumento que ronda el 15%. "Eso es importante porque sino nos quedamos con la imagen del 5% que es el incremento a la asignación de clases, pero tenemos una escala que hasta los 11 años de antigüedad van a cobrar $425.000, $435.000 de 12 a 16, $445.000 de 17 a 23, $455.000 de 24 a 29 y $490.000 más de 29 años". Explicó que, en base a esa escala, "planteamos el 5% al básico que tiene un impacto, sobre todo, en algunos adicionales".

Este acuerdo implica que terminaron las negociaciones paritarias, "si es que en la República Argentina no hay devaluación de nuevo, porque nos pasó el año pasado, en diciembre, cuando acordamos el salario para el primer trimestre de este año y quedamos en juntarnos en el mes de abril. Pasó lo que pasó, devaluaron como devaluaron y terminamos reuniéndonos en febrero porque exigimos que se adelante la paritaria. Si hay una situación excepcional, pediremos el adelantamiento del tratamiento". La particularidad de este acuerdo, dijo Correa, es que "hay una exigencia de que se traten en la próxima vez tres puntos no menores: una proporcionalidad para los docentes que tienen más de 36 horas y no cobran las horas que continúan después de las 36 horas cátedra; una progresividad de la remuneración para quienes están por jubilarse; y el reconocimiento del porcentaje de zona por fuera del salario mínimo garantizado".

Otros gremios, como ATE y Ampros, rechazaron la oferta que el Ejecutivo planteó en paritarias y anuncian medidas de fuerza. En este marco, hubo declaraciones, sobre todo de Roberto Macho de ATE, del tipo "no queremos firmar un Ítem Aula para el trabajador estatal". Al respecto, Correa expresó que "no es sano para ningún trabajador lo que nos pasó a los trabajadores de la educación en el 2016 con el Ítem Aula. Los trabajadores lo hemos padecido, no resuelven los problemas que puedan tener el sector, es mentira que ordena. Todos los datos estadísticos que vendieron en el Gobierno de que mejoran el presentismo, de que baja el ausentismo, de que mejora la calidad son mentira. Los docentes terminamos yendo a clase enfermos y hay un montón de situaciones que no mejoraron. Eso se podría resolver con un mejor control de salud. Pagaron justos por pecadores, así que está bien que lo rechacen, no le recomendamos a ningún trabajador que tengan un ítem tan extorsivo como el que tenemos los trabajadores de la educación".

