Reapareció Marcos Peña y tomó una inesperada postura sobre el quiebre del PRO

Luego de una semana con fuertes grietas dentro del PRO, como consecuencia de la ruptura entre el sector que sigue al expresidente Mauricio Macri y a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reapareció una figura central en lo que fue el gobierno del exmandatario: Marcos Peña.

El ex jefe de Gabinete, quien ocupara ese cargo entre 2015 y 2019, fue consultado por la interna del partido pero aseguró que ya no "mira de cerca" lo que pasa en el PRO ni la política partidaria y que está abocado al "acompañamiento de liderazgo". "No estoy activo en política hoy, ni mirando de cerca el PRO para opinar desde afuera", sostuvo Peña.

En esa línea, el exfuncionario contó que actualmente se encuentra en un lugar de “acompañante" de liderazgo. "Siento que mi aporte pasa por ahí y no que mi lugar sea en la política partidaria", afirmó.

Además, el ex ministro coordinador dio detalles acerca de su nuevo libro, El arte de subir (y bajar) la montaña, donde transmite, entre otras cosas, su experiencia en el Gobierno nacional.

"'El arte de subir y bajar la montaña' no tiene que ver con una vuelta a la política, sino con compartir esas evidencias que le puedan servir a otra persona", señaló.

"La montaña tiene que ver con un sentido figurativo de los desafíos de liderazgo y la dimensión humana de ese desafío", completó en diálogo con Radio Splendid AM 990.