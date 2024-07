Macri va por Luis Caputo, Santiago Caputo por Diego Santilli y el PRO se renueva a fin de año

Jorge Macri agendó una reunión para la semana que viene con Luis Caputo, con quien tiene vínculo personal hace muchos años y sabe diferenciar la política de la amistad. Necesita uno el dinero, el otro, honrar su palabra y sostener el achicamiento del gasto público. La interna del PRO voló por los aires el protocolo de buenas formas que caracterizó al partido de Mauricio Macri durante veinte años. Hubo insultos, gritos, amenazas y portazos, todavía la herida de 2023 no empezó a cicatrizar y hay una nueva idea de partición, atomización, divorcio, para los amarillos.

Mauricio Macri sostiene el acuerdo político sanguíneo con su primo Jorge, quien terminó con la carrera política de Martín Lousteau, o peor, lo obligó a ser candidato el año que viene con parte del kirchnerismo confirmando lo que siempre supuso Mauricio Macri: Martín Lousteau nunca tuvo ideología y su pragmatismo le permitió defender a Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y el propio Macri por igual y con diferencia de meses. Jorge Macri ahora es quien ostenta la territorialidad y el poder político del PRO en buena medida, teniendo a cargo la Ciudad y Buenos Aires.

Acuerdo. Mauricio Macri y Javier Milei, un vínculo que se sostiene .

Patricia Bullrich empezó a ordenar la tropa propia, consciente de la hemorragia venidera e insoslayable. Será entonces su objetivo de éste año, uno solo: contener todos los que la siguen, evitar la mudanza al PRO de Mauricio Macri, y asegurarles puestos de privilegio el año que viene en las listas violetas de La Libertad Avanza, donde deberá enfrentarse directamente a Guillermo Francos, Karina Milei y Santiago Caputo, quienes diseñan la estrategia oficial en los principales distritos.

Jorge Giaccobbe confirma en junio lo que la Casa Rosada esperaba: la aprobación de Javier Milei supera el 54% y los principales hacedores de su Gobierno tienen imagen positiva por encima de la negativa, el certificado de continuidad que todo ministro precisa: Guillermo Francos, Victoria Villarruel, Sandra Pettovello y Luis Caputo determinan que la jefatura de Gabinete, la presidencia del Senado, el Capital Humano y el plan económico están aprobados por la opinión publica, respectivamente. Esto certifica una seria de situaciones, pero la esencial es básica: si el PRO toma distancia del Gobierno, deberá ser lo suficientemente equidistante para no ser alcanzado por el frío de la casta, ese concepto que caló hondo y parece no dispuesto a abandonar la conversación pública.

El libro de pases incluye a Diego Santilli, hoy diputado tras la derrota en la interna bonaerense, pero con ambición intacta. Santiago Caputo habla con Santilli, quien plantea en privado que su vida en el PRO se acerca al final y está dispuesto a armar su mudanza, aunque en público dice lo contrario. En La Libertad Avanza, Diego Santilli no tiene la aprobación total, pero sí parcial, y quiere ser el candidato a gobernador de la fuerza en 2027. Dentro del esquema libertario plantean que José Luis Espert le genera confianza y conocimiento económico a Javier Milei, por lo que tiene el visto bueno. Es un final a libro abierto, por las dudas Santiago Caputo pondera a Diego Santilli, peronista que fue clave en la llegada del macrismo a la política, pero que nunca gozó de la mirada optimista de Mauricio Macri.

Jorge Macri va a explicarle a Luis Caputo la diferencia entre 2.95% y 1.4%, es decir, la distancia entre una gestión holgada que lleva a cabo obras y exhibe gestión, y la parálisis o falta de dinero que lo puede poner en la zona de riesgo el año que viene si Patricia Bullrich es candidata, algo que es sabido, puede pasar. Si Jorge Macri recupera lo que le "robaron", será sólo de junio 70 millones de dólares y aproximadamente 1.8 billones de pesos , según bosquejan en el equipo de Jorge Macri. Necesita Macri abandonar el lugar de "falta de gestión" que se comenta en distintos organismos, lugares de lobby y confiterías donde se cocina la política.

Dura. La ministra Patricia Bullrich, lejos de Mauricio Macri, cerca de Nayib Bukele, presidente del Salvador.

Mauricio Macri no sabe qué hacer con lo que considera una falta de respeto, valores, códigos y lealtad por parte de Patricia Bullrich. "hizo lo que quiso con sus formas y es respetable, ahora nosotros haremos lo que creamos justo para seguir siendo un partido que represente valores y formas que la Argentina votó diez veces en distintos lugares, si ella quiere ser opositora a nosotros, la enfrentaremos como enfrentamos al kirchnerismo o a Martín Lousteau". Es un hombre que suele coincidir con el pensamiento de Mauricio Macri y que comió los últimos días con el expresidente, a quien respeta y quiere en lo personal.

La disputa de senadores y diputados por ahora no tiene novedades: habrá un partimiento tácito, el acompañamiento al Gobierno de Javier Milei se sostendrá hasta fin de año, pero habrá un seguro de caución con el que Mauricio Macri no se permitirá un milímetro de flexibilidad: los fondos de la Ciudad. Así se lo hizo saber a todo su entorno: "sin los fondos, no hay acuerdo ni convivencia, no podes venir a renovar el sistema y asfixiar a la Ciudad como lo hacía Cristina, es imposible dialogar en ese escenario", advierten cerca de Mauricio Macri.