El PRO nacional ratificó a Pradines como presidente en Mendoza y Hebe Casado va a la Justicia Federal

Si bien por calendario electoral este viernes se tenían que proclamar las nuevas autoridades del PRO mendocino, las formalidades se demoran por los cruces entre los sectores de Pradines (vinculado a De Marchi) y el de Hebe Casado, la actual vicegobernadora de Mendoza. En medio de las denuncias por irregularidades, el PRO nacional le dio la derecha a Pradines como ganador de la contienda, pero Hebe Casado va a recurrir a la Justicia Federal.

En concreto la Junta Electoral del PRO a nivel nacional emitió una resolución en Buenos Aires en la que rechazó desde lo sustancial el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la lista amarilla, es decir, desde el sector de Hebe Casado. En el mismo pedian la nulidad de los comicios y querían realizar las elecciones nuevamente. Asimismo, resolvió confirmar el acta 32 que ratifica así los resultados de las elecciones que se realizaron el domingo pasado en Mendoza.

La resolución manifiesta: "Teniendo en cuenta el resultado que arroja el escrutinio definitivo realizado por la Junta Electoral Distrital, finalizado en el día de ayer, desarrollado con total normalidad, con certificados de escrutinio definitivo firmado por autoridades de la junta de ambas listas y fiscales de ambas listas, podemos concluir que el resultado electoral de los departamentos de San Martin y Guaymallén, como el provincial no se vería alterado".

La decisión del PRO nacional se da en medio de una fuerte interna, también, en los niveles generales de dicho partido. Mauricio Macri, flamante presidente del PRO está cada vez más lejos de la expresidenta del partido, Patricia Bullrich. El apoyo de Macri parecería estar más cercano al sector de Pradines, o al menos esta decisión así lo muestra y toma un poco más de distancia de Hebe Casado, con la que siempre se mostró cercano, pero a sabiendas de que ella respondió históricamente a la actual ministra de Seguridad.

El documento del PRO nacional tiene 12 páginas y esto dice en cuanto a la resolución. FOTO: Captura.

El pasado 3 de julio el apoderado de la lista de Casado interpuso el recurso de apelación contra el acta 32 que es la del escrutinio de las elecciones del domingo en Mendoza y allí se dio el plazo de tres días para la resolución. Según pudo saber MDZ Online, ahora en el sector de Hebe Casado analizan con ir a la Justicia Federal ante la respuesta negativa del PRO nacional, que ratifica el escrutinio provisorio del domingo y que da como presidente del partido a Gabriel Pradines.

Esta acción del sector de Casado de ir ante la Justicia Federal también podría demorar los tiempos ya que la Justicia tendrá que tomarse algunos días para resolver la situación y recién la semana que viene podría sellarse al 100% la decisión sobre las elecciones partidarias en Mendoza.

Hebe Casado había pedido "dejar sin efecto el escrutinio provisorio realizado por la Junta Electoral Distrito Mendoza y hacer lugar a la solicitud de NULIDAD DE LOS COMICIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2024 y establecer NUEVA FECHA COMICIOS, en la que se garanticen las condiciones de seguridad y publicidad de los padrones electorales numerados e identificados, y en lugares aptos para la votación, a fin de que los afiliados no vean alterados sus derechos constitucionales políticos, principalmente su derecho al voto secreto y a ser elegidos en democracia mediante elecciones limpias y transparentes", según relata la resolución emitida.

Hebe Casado fue la primera en denunciar irregularidades durante las elecciones del domingo: demoras, falta de veedores, que la distribución de las urnas no la hacía el Correo Argentino y que no se publicó el padrón en tiempo y forma, entre otras. “No se trata de un hecho aislado, son muchas irregularidades que en su conjunto nos dan sustento para pedir la nulidad de las elecciones. Nos presentamos a la Junta local, a la nacional y si no da lugar recurriremos a la Justicia Federal”, explicó el apoderado de la lista amarilla. Pradines recibió el apoyo del PRO nacional.

Según los informes de los cuatro veedores de la Justicia Federal, los “comicios se desarrollaron con normalidad”. Algunos marcaron que faltaron sobres o que hubo demoras. Otros, que no pudieron recorrer el distrito porque no disponían de movilidad para trasladarse. Pero en general, remarcaron la normalidad del desarollo de la jornada electoral.

“Los veedores son de la Justicia Federal. Las dos listas pedimos presencia de veedores para garantizar la transparencia de las elecciones y ellos determinaron que se desarrollaron con normalidad”, detalló Gabriel Pradines.