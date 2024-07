Javier Milei despidió a los deportistas que representarán a la Argentina en los Juegos Olímpicos 2024

El presidente Javier Milei asistió al CeNARD para despedir a los deportistas argentinos que parten a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024, en Francia. El mandatario habló frente a un grupo de atletas del total de 135 que representarán al país en la cita olímpica, que comenzará el 26 de julio. También se espera, por ahora, que el presidente Milei asista a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, donde se encontrará con Emmanuel Macron.

En esta oportunidad, la ceremonia de inauguración de los JJ.OO se llevará a cabo en las inmediaciones del río Sena, y no en un estadio como se hace habitualmente. Trascendió que la ceremonia durará unas cuatro horas, mientras que las 205 delegaciones de deportistas de todo el mundo desfilarán a bordo de 80 barcos que navegarán por el Sena.

En el CENARD, Milei estuvo acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller, Diana Mondino; el secretario de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli, y el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo.

Antes de que Milei hable, fue el turno de Scioli que dijo que a el libertario "ahora le toca atajar todo lo que le tiran, como al Dibu Martínez".

Finalizada su intervención, Milei aseguró que su sueño frustrado fue ser "deportista profesional" y aseguró que nunca imaginó "ser presidente". "Yo también quise ser deportista profesional. Ser arquero de fútbol fue una suerte de escuela de vida. Aprender valores comunes al deporte como la disciplina, constancia y sacrificio", sostuvo Milei ante los deportistas.

Y agregó: "Marcó profundamente mi personalidad, por lo específico de ser arquero, ser distinto a los otros diez, entrenar solo, en una rutina diferenciada del resto, que el resultado dependa de mis errores y aciertos de una manera en que no depende de los demás; el duelo de voluntades y temples que es atajar un penal, es algo que me marcó como también me marcó mi ocupación como economista".

Para finalizar, pidió que "las fuerzas del cielo los acompañen" a cada uno de los deportistas que se encontraban allí y que representarán a la Argentina ante el mundo.