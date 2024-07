Roberto Macho se sentó en el banquillo como imputado por reiterados cortes de ruta

Me van a querer procesar llevar preso, como ya lo hicieron,"EL DERECHO A PRTESTAR Y MANIFESTARSE, PACIFICAMENTE, NO ES UN DELITO" voy a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, y NO nos van arrodillar. @ate_mendoza @diariouno @JornadaMendoza @elsolonline @mdzol pic.twitter.com/KriXQs98j2