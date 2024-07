Horacio Rodríguez Larreta celebró que "no hubo nada raro" en la licitación de grúas porteñas

Horacio Rodriguez Larreta y Jorge Macri insisten en aclaraciones para llevar paz al PRO tras el dicho del actual jefe de Gobierno, quien la semana pasada insinuó irregularidades en el proceso de licitación de grúas para el acarreo de vehículos. La declaración la formuló el propio Jorge Macri en medio de un conflicto con camioneros en la recolección de residuos, que le dejaba una foto pésima. A Larreta, los dichos lo encontraron en medio de un proceso de regreso a la política con preparatoria de su agrupación Movimiento al Desarrollo (MAD) que se insertaría, tal vez, como una corriente interna del PRO. También en momentos de dudas y decisiones, las acusaciones del jefe porteño cayeron como balde de agua fría para él y su equipo.

Jorge Macri ya aclaró que lo suyo apuntaba a Pablo Moyano y Larreta hace instantes recogió nuevamente el tema al postear en la red X. "Algo impropio" habría hecho Larreta en cuanto a la licitación en curso de acuerdo a Jorge Macri, la semana pasada. Sin embargo ahora, tras un monitoreo, el Jefe de Gobierno aseguró que "no hubo nada raro".

El posteo en X de Horacio Rodríguez Larreta. Foto: X.

La cuestión que provocó la puja es que dos de las tres empresas a las que se adjudicaría el servicio, estarían ligadas a Pablo Moyano. La decisión de no otorgar el manejo de las grúas para acarreo, Jorge Macri la mantendrá. En medio del cruce, el ex mandatario explicó que prefería guardar silencio para evitar confrontaciones e hizo mutis. Ante las nuevas consideraciones de su sucesor, explicó, en la jornada, que era momento de hablar y utilizó para eso sus redes sociales.

Después de pedir un informe en la Sindicatura porteña, el Jefe de Gobierno insistió con que "no hay nada raro". En X, Larreta tituló "Jorge Macri dijo que no hubo nada raro". El exmandatario porteño explicó: "Muchas veces ante situaciones de desinformación opté por el silencio, con la convicción de que evitar confrontaciones era lo mejor para los vecinos. Sin embargo, uno de mis grandes aprendizajes en el último tiempo fue que hablar con claridad es importante para la gente". Se refirió entonces al anuncio que dio Macri diciendo que “ayer se terminó un informe de la Sindicatura, nosotros generamos un proceso interno de análisis y el informe confirma que no hubo nada raro en la licitación”

Larreta respondió sosteniendo que "esta investigación muestra que el proceso se hizo como corresponde y de manera transparente. Además, la preadjudicación, que es un paso del proceso licitatorio, no supone ningún compromiso ni gasto por parte del Estado, y es reversible".

Luego dijo que "durante 16 años me dediqué a resolver cada problema de la ciudad: lo que buscábamos con esta licitación era que las grúas dejaran de cobrar por auto acarreado, algo que generaba excesos por parte de las empresas contratistas. Lo hicimos, como siempre, estudiando lo que mejor funcionaba en otras ciudades del mundo".

Finalmente, el exjefe porteño afirmó que "lideré un equipo que dejó su vida por la ciudad, que colaboró en la transición y que merecía que esto se aclare".