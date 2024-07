Paro en la salud: le descontarán el día a quienes asistan y no realicen sus tareas

Se recrudece el conflicto entre la Asociación Mendocina de los Profesionales de la Salud de Mendoza (AMProS) y el Gobierno de Mendoza tras el aumento salarial por decreto. Horas después de que el gremio informara medidas de fuerza a partir del día miércoles 31 de julio -y por tiempo indeterminado- el Gobierno le envió una circular a todos los directores de hospitales y jefes de áreas, en la cual se advierte que quienes adhieran al paro, pero de igual forma asistan a su lugar de trabajo, se les descontará el día.

Desde AMProS aseguraron en un principio que "los profesionales de la salud de Mendoza atenderán sólo urgencias y emergencias para racionalizar el recurso humano con la finalidad de resguardar la integridad psicofísica de los trabajadores".

En tanto el sindicato conducido por Claudia Iturbe detalló que la atención se verá afectada de la siguiente manera: sólo se atenderán urgencias y emergencias; los profesionales de la salud no realizarán tareas administrativas; no se firmarán planillas ni anexos; no se realizarán certificados de aptos psicofísicos; no se utilizará la movilidad de los profesionales para traslados a domicilios, establecimientos escolares y traslados entre efectores de salud; no se utilizará material de los profesionales para diagnósticos o tratamientos; no se utilizarán los teléfonos del personal fuera de los horarios de trabajo; no se va a utilizar el servicio de datos de los teléfonos personales durante la jornada de trabajo y en Atención Primaria sólo se atenderán pacientes con patología aguda.

Es por ello que el Gobierno, a modo de respuesta para contrarrestar el efecto del paro, le entregó a los directores de hospitales y jefes de áreas un documento para que, según pudo saber MDZ, "cada departamento de recursos humanos tenga un plan de contingencias y así poder seguir brindando los servicios que se necesiten". "Tienen todo el derecho del mundo en hacer la medida de fuerza, pero lo que se busca con esto es que no obstaculicen a aquellas personas que estén trabajando en el plan de contingencias", aseguran desde la cartera de Salud conducida por el ministro Rodolfo Montero.

Foto: MDZ.

En lo que respecta al documento difundido, el mismo lleva la firma de la subsecretaria de Gestión y Administración, Sabrina Cavello, y precisa: "Habiendo tomado conocimiento de las medidas anunciadas por AMProS a partir del día 31/07/2024 a las 00 hs por tiempo indeterminado, relativas a la racionalización del recurso humano, manteniendo la asistencia a los lugares de trabajo, y atendiendo urgencias y emergencias, el Ministerio de Salud y Deportes comunica: reconocemos y respetamos el derecho de los profesionales a adherir a medidas de acción directa legalmente ejercidas. En tal sentido, las acciones anunciadas por la entidad gremial contraviniendo normativa expresa y aplicable inducen a confusión y tergiversan la realidad, en perjuicio de sus representados y de la comunidad en general".

Y añade: "La retención del débito laboral en el lugar de trabajo implica el descuento de los haberes, tal como lo indica la Circular Nº15/2024 SGYA y la Subsecretaría de Trabajo al pronunciarse con motivo del conflicto que pretende instalar la entidad gremial en la comunidad. En consecuencia, si se asiste al lugar de trabajo deberá efectuarse cumpliendo con los servicios y deberes habituales que correspondan para atender a quienes servimos".

"Atendiendo a la situación económica, sin perjuicio que la entidad sindical rechazara las propuestas salariales en la paritaria, mediante Decreto 1396/2024 se otorgó a los profesionales el incremento salarial básico correspondiente al trimestre. Los adicionales ofrecidos en el ámbito paritario no fueron parte del decreto al ser esa propuesta explícitamente rechazada por la entidad gremial. La nueva negociación salarial se producirá a fines de septiembre de acuerdo al cronograma provincial", continúa el escrito.

"Este equipo del Ministerio se encuentra abocado a generar mejores condiciones para sus profesionales a través de la puesta en marcha de un plan integral, siendo las conductas confrontativas que la entidad sindical pretende propiciar, innecesarias e ineficaces para tal propósito", cierra.

La disputa se dan el marco de la decisión del Gobierno de otorgar un aumento salarial por decreto para los profesionales de la salud. La suba consiste en un 5% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre sobre la asignación de clase de los sueldos médicos. Esto derivó en una serie de medidas de fuerza aún vigentes.