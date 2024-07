Lucha antigranizo: legisladores del PJ y LAUM se oponen al cierre del programa

La semana pasada el gobernador Alfredo Cornejo decidió desvincular a los pilotos de la lucha antigranizo y no destinar más fondos al programa de mitigación. Para compensar los daños de las contingencias climáticas, el mandatario lanzó una línea especial para productores.

Los aviones de la lucha antigranizo.

Por su parte, los legisladores del peronismo y de La Unión Mendocina se manifestaron en contra de la decisión de Alfredo Cornejo y pidieron que se restablezca el programa antes de octubre, que es cuando comienza la campaña de verano y la formación de tormentas severas.

El martes, diputados y senadores del PJ y LAUM se reunieron con los expilotos de la lucha antigranizo para conocer de cerca la situación de AEMSA. “Los planes de negocios que se le presentaron a las autoridades fueron descartados, prefieren cerrarla antes de que se financie”, dijeron los pilotos.

Abandono de la Lucha Antigranizo.



Para analizar las implicancias, recibimos a representantes de APLA y pilotos en lucha de AEMSA.



El gobierno está dando un salto al vacío, sin un plan.



AEMSA se deshace de la lucha activa antigranizo y nadie sabe como va a continuar.

Los profesionales aseguraron que los aviones están en condiciones de hacer traslados sanitarios, de pasajeros y de cargas. “La empresa no da las pérdidas que el ministro señala. Se la desmantela y las tormentas están a 3 meses, no hay bengalas ni pilotos”, explicaron. Y señalaron que si el sistema de lucha antigranizo no funciona durante la temporada 2024-2025 las tormentas severas dañarán alrededor de 45.000 hectáreas sobre una base de cálculo de 240 mil hectáreas.

En el mismo sentido, el diputado provincial Germán Gómez se manifestó en contra del cese del programa. “Nosotros entendemos que el Gobernador no ha sido asesorado de manera correcta. El programa mitiga la lucha antigranizo, no las combate definitivamente. Hace que el granizo no tenga impactos severos, reduce el volumen del mismo mediante la siembra con aviones”, dijo el legislador justicialista en MDZ Radio 105.5 FM.

Gómez indicó que la eficiencia de la lucha antigranizo ha sido probada en otras partes del planeta como Canadá, EEUU, Grecia y China. Además, dijo que el sistema es un complemento de la tela antigranizo, porque “la tela por sí sola, no tiene efecto”.

Por otro lado, Gómez sostuvo que las tormentas graniceras causan daños en la producción primaria y en otros sectores, como el turismo. “Si se deja sin efecto un programa que está altamente probado vamos a tener daños irreparables”, dijo el diputado.

“Cancelar el programa sin tener una alternativa aprobada no nos parece una decisión política acertada. No hay mayor informe que diga que la lucha antigranizo no funciona”, agregó. El diputado del PJ Germán Gómez.

En cuanto al fracaso de AEMSA dijo: “La empresa ha tenido un directorio que no es el mejor, gente que no es la más capacitada para llevar adelante su tarea. No han tenido la visión de unidad de negocio, podrían haber cumplido un montón de servicios y haber generado fuentes de trabajo”.