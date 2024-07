Cuáles fueron los factores clave para que empleados Judiciales y el Gobierno lleguen a un acuerdo tras meses de tensión

El secretario general del gremio de empleados judiciales, Ricardo Babillón, explicó en MDZ Radio 105.5 FM que el cambio de situación, tras meses de tensiones y medidas de fuerza incluyendo paros y descuentos salariales, se debió a la introducción de un nuevo ítem específico para los judiciales, la creación del ítem de efectividad para los empleados de las oficinas fiscales, que representa un 65% sobre la base de cálculo de la asignación de clase. El acuerdo también incluye la devolución de los días de paro descontados, que se hará efectiva el próximo 10 de julio mediante un mecanismo de compensación, como horas a contraturno o días de licencia. Babillón destacó que la anulación de la Acordada 19.000 y la presencia activa de la Suprema Corte en las negociaciones fueron cruciales a diferencia de las negociaciones anteriores con el Ejecutivo.

"Lo que cambió es que el Gobierno incrementó un puntaje en uno de los ítems específicos de judiciales, que es el ítem judiciales 2023. También la creación del ítem efectividad para la gente de las oficinas fiscales que le va a representar un 65% sobre la base de cálculo de la asignación de clase que era el tema más sensible que veníamos discutiendo en lo que hace a salarios y condiciones de trabajo", dijo Babillón quien agregó: "También la posibilidad de tener el Convenio Colectivo de Trabajo, que es una lucha que llevamos adelante desde hace 20 años y la Corte puso fecha para el inicio de trabajo de las comisiones con un plazo máximo de un año para concretar este Convenio Colectivo".

"Estas son cosas muy importantes para los judiciales que muestran también la importancia de sentarse con una Corte activa luego de haber dejado sin efecto la famosa Acordada 19.000", sumó.

Respecto de la recomposición salarial de empleados de oficinas fiscales, quienes tenían una de las peores condiciones, Babillón aseguró que, a partir del acuerdo logrado, "se va a notar en los compañeros de las oficinas fiscales la diferencia salarial. No es lo ideal, no estamos diciendo que un empleado de una oficina fiscal va a llegar a la canasta básica, pero va a estar mucho más cerca. Estaban cobrando $400 mil siendo que su régimen laboral es de 8 horas, que trabajan en la Oficina Fiscal tomando denuncias en ambientes realmente muy complicados. Un ingresante va a pasar a cobrar arriba de $650 mil".

Además, negociaron que se devuelvan los descuentos por días de paro: "En un acta complementaria con la Suprema Corte se acordó la devolución de los días descontados, que debe ser efectiva el día 10. Es decir, el miércoles que viene los compañeros deberán tener acreditado esos descuentos que se produjeron". Sin embargo, esta devolución se hará "a cambio de un mecanismo de devolución de días y horas a contraturno, o con días de licencia que les deben, etcétera".

"Esto es importante para la gente de las oficinas fiscales porque sufrían todos los meses recortes importantes. Esta posibilidad de devolución va hasta el mes de marzo. Es decir que podrán tener reintegros de todos los descuentos que se le hayan producido", resaltó el dirigente de empleados judiciales.

Este régimen de devolución "quedó escrito y firmado en el Acta Complementaria. Las direcciones de recursos humanos están sacando un formulario de Google para que los compañeros puedan llenar los datos personales, la información y marcar si va a acogerse a este mecanismo de devolución, o no. Si uno no lo hace, simplemente no se le reintegra el dinero. Si uno lo hace se abre una nueva página donde establece la manera en que se puede compensar. Puede ser trabajando en la próxima feria, trabajando horas a contraturno, con días de licencia, o un mix de todas estas cosas", finalizó diciendo.

