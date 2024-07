La provocadora foto de Pablo Moyano con Nicolás Maduro en medio de la crisis en Venezuela

El referente de Camioneros, Pablo Moyano, hizo pública su opinión sobre las elecciones en Venezuela y, pese a no realizar declaraciones, mostró un mensaje en respaldo del régimen de Nicolás Maduro.

En medio de las denuncias de fraude en las elecciones del domingo, el dirigente sindical compartió una sugestiva foto en WhatsApp junto al presidente venezolano.

La imagen corresponde a una visita de Pablo Moyano a Caracas en julio de 2020 para participar de distintos encuentros de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).

Allí, el secretario adjunto de Camioneros le regaló dos libros de temática peronista: “La razón de mi vida”, de Eva Duarte, y “Conducción política”, de Juan Domingo Perón.

"Mi abrazo y mi saludo a todo el pueblo argentino y a mis hermanos sindicalistas de esta querida nación", señaló Maduro durante dicho encuentro.

Por su parte, Moyano afirmó: “Estamos contentos por haber sido recibido por usted y felicitar la lucha que está dando usted y el pueblo bolivariano, defendiendo su dignidad, su trabajo”.

De esta forma, se diferenció de su hermano, Facundo Moyano, quien salió a cuestionar a Maduro en redes sociales tras autodefinirse como "peronista".

"Maduro, Perón no tiene soldados. Existimos los peronistas, los cuales estamos decepcionados porque en Argentina el pseudo-progresismo transformó nuestro movimiento en un populismo de izquierda que desde hace 10 años no deja de fracasar ni de perder elecciones", apuntó.

"No son comparables los procesos. Son contradictorios en su historia. Los peronistas no te saludamos. Tampoco al socialismo venezolano, cerrado al personalismo y a igualar para abajo. Decir esto no me hace ni de derecha ni pro-mercado. Los que quieren una Argentina de trabajo y progreso me entienden. El peronismo no es de izquierda ni de derecha, ni socialista o autoritario", concluyó.