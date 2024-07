Ramiro Marra fue deportado de Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro

Una vez más, el régimen de Nicolás Maduro le impidió el ingreso a un dirigente argentino a solo 24 horas de las elecciones en Venezuela. Ahora le sucedió al legislador porteño Ramiro Marra, quien denunció el hecho mediante un video en la red social X.

"Volviendo a Buenos Aires porque no me ha dejado pasar la gente de Maduro. No me dejan grabar videos afuera del avión. Estoy esperando que me devuelvan mis documentos. No me dieron ningún motivo ni ningún tipo de explicación. No hay argumentos. Solamente me quitaron mis documentos", sostuvo Marra, quien se grabó dentro del avión que lo trae de vuelta a la Argentina

"No hablan, son todos mudos y sordos, porque les hacés preguntas y no responden. Una falta de respeto total. Claramente quieren seguir con este sistema totalitario", insistió el integrante de La Libertad Avanza.

Cuando estuvo a punto de despegar, Marra le envió un "mensaje de fuerza a todos los venezolanos": "Que mañana la democracia hable y se termine este tipo de atropellos que tanto distorsionan la vida de todos los venezolanos y del mundo. Todas estas actitudes son de un sistema totalitario y no se pueden soportar más. Viva la democracia. Viva Venezuela y fuerza para mañana".

También dejó escrito en su posteo: "Venezuela, mi corazón está con ustedes. A pesar de que el dictador Maduro me negó la entrada al país, mi apoyo a su lucha es inquebrantable. ¡No se rindan! La tiranía caerá y la LIBERTAD prevalecerá. Gracias María Corina Machado y Edmundo González por la invitación".

Cabe recordar que este viernes otros dos legisladores tampoco pudieron entrar a Venezuela. Fue el caso del diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni, quien apenas aterrizado en Caracas fue demorado y luego deportado en un vuelo hacia Panamá.

Un hecho similar denunció Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza, quien advirtió que un grupo de soldados retuvieron su pasaporte "sin explicación alguna".

"Nos impidieron ingresar a Caracas, Venezuela, a pesar de haber sido invitados por Edmundo González y María Corina Machado", relató el senador.