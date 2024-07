Cristina Fernández de Kirchner se mete de lleno para encontrar una "salida política" al RIGI que necesita Kicillof

Federico Susbieles, intendente de Bahía Blanca, está hablando con la exvicepresidenta y presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner para tratar de encontrarle una "salida política" al conflicto abierto porque Axel Kicillof no quería adherir al RIGI nacional exigido por el gobierno de Javier Milei para analizar la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca proyectada por YPF.

Kicillof navega en estos días por uno de los períodos de mayor incertidumbre de su mandato. Interiormente cree, con argumentos políticos y económicos, que no hay otra alternativa más económica y productiva para YPF y el país que la instalación de la planta de gas licuado en Bahía Blanca pero, a la par, empieza a escuchar un sinfín de consejos y advertencias, inclusive desde los propios intendentes y legisladores de su espacio, propensos a adherir al RIGI que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La reunión que mantuvo con las autoridades legislativas de Unión por la Patria en su despacho tuvo mucho de debate y pocas certezas. Es que todos los presentes, Pablo López, Carlos Bianco, Facundo Tignanelli, Verónica Maggario, Teresa García y el propio Kicillof descreen de lo que propone el libertario y sostienen, al unísono, que no tiene nada que ver con un régimen especial para las grandes inversiones o no. Es el modelo lo que está en crisis y necesita una inmediata revisión, según el oficialismo bonaerense.

Susbielles, junto con los otros intendentes peronistas de la región - la sexta sección electoral - ya advirtieron que para ellos es fundamental que la Provincia “le siga la locura al loco… Una ley no cuesta nada”, admiten de manera simpática. El intendente, no obstante, fue mucho más firme en su diálogo directo con el gobernador.

Alejandro Dichiara, Rubén Eslaiman, Facundo Tignanelli, Verónica Maggario y Teresa García, en representación de los legisladores provinciales del peronismo kirchnerista renovador, irán el miércoles hasta Bahía Blanca para dialogar con la comunidad política local y, además, entrevistar a las autoridades de YPF que también estarán en ese momento. “Por ahora no tenemos ninguna definición sobre qué va a hacer Axel. El lunes, quizás, tendremos algún dato adicional”, confiaron desde el oficialismo.

Kicillof estuvo con los intendentes de la región.

A la visita fueron invitados los legisladores de la oposición, quienes ya avisaron que no estarán presentes si no hay garantías de que Kicillof firme el RIGI nacional. No alcanza con los proyectos municipales como el de esta localidad, General Pueyrredón o San Isidro, ni tampoco con el proyectado para la Provincia de Buenos Aires. Libertarios, radicales y el PRO quieren una adhesión clara y directa para despejar todo tipo de duda.

Un intendente que aún no habló con el gobernador porque no le consultó sobre el tema, pero fue advertido que en algún momento le hará un pedido de opinión, le adelantó a MDZ que “el Gobierno nacional no nos representa, ejecuta un ajuste brutal, el RIGI representa un proyecto económico para unos pocos. Pero eso la gente no lo sabe aún. ¿Qué sentido tiene decirle que no adherimos? Le dejamos la cancha limpia a Milei para que nos diga cualquier cosa y encima tenga la excusa necesaria para mandar la inversión a Río Negro”.

“Si nosotros lo aprobamos, todo queda en la cancha de Toto Caputo y Milei. Si ellos dicen que no, listo, los bonaerenses sabremos que nos quisieron cag… Es muy simple y sencillo lo que hay que hacer. Adherir y que ellos, Milei, decida”, confiaron, por su parte, cerca del intendente bahiense.

Axel Kicillof estuvo este viernes, justamente, en la región que tiene a Bahía Blanca como cabecera. En Guaminí, junto con los seis intendentes de la sexta sección electoral, inauguró el inicio del tendido de una red eléctrica fundamental para ese territorio. Durante las tres horas que demandó el recorrido por estas y otras obras en ejecución, el tema fue sobre qué hacer con el RIGI. “Susbieles habló con la doctora para ver qué salida política se le puede dar al tema”, confió un legislador presente. ¿Quién es la doctora? “Obvio, Cristina, la única doctora que conocemos nosotros”, dijo un funcionario provincial que se reía de su propia aclaración.

La expresidente y vice de la Nación sigue muy de cerca el tema y activó la búsqueda de una salida “que no parezca una rendición”. Como siempre, el relato ante todo.