Elecciones en Venezuela: deportan a un diputado nacional que iba a participar como veedor

El régimen de Nicolás Maduro parece decidido a evitar la participación de dirigentes políticos de otros países que pudieran dar cuenta de irregularidades durante la elección presidencial del próximo domingo en Venezuela. Esta vez le tocó al diputado nacional del PRO Alejandro Bongiovanni, quien apenas aterrizado en Caracas fue demorado y luego deportado en un vuelo hacia Panamá.

En unos primeros minutos, el diputado por Santa Fe quedó retenido e incomunicado, sin información sobre lo que estaba sucediendo. Casi una hora después, el propio Bongiovanni difundió lo que había sucedido y dejó un mensaje esperanzador para la oposición para las elecciones del domingo.

"Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela", fue el mensaje que transmitió el diputado, referente de la Fundación Libertad, en su red social X.

Alejandro Bongiovanni, diputado nacional del PRO, fue demorado y luego deportado a Panamá.

Su tío, Gerardo Bongiovanni, es el presidente de la Fundación Libertad y también fue deportado. Ya arribados a Panamá, fueron recibidos por el presidente local, José Raúl Mulino.

"Estamos bien. El régimen no nos ha permitido ingresar a Venezuela. Estamos con los expresidentes de IDEA reunidos con el presidente Mulino", describió el dirigente en redes sociales. Y arengó: "Esto no termina acá, esto es hasta el final. Volveremos para festejar la victoria de Maria Corina, Edmundo y todo el pueblo venezolano".

El caso no es un hecho aislado. También en el día de hoy varios expresidentes de la región, todos miembros de IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) debieron bajarse del avión en Panamá luego de que el régimen de Maduro les prohibiera el ingreso. Por lo menos tres aviones quedaron a la espera de que se bajen de la nave para poder tener autorización para aterrizar en Caracas.

Gerardo Bongiovanni, titular de la Fundación Libertad, también fue expulsado.

Allí estaban los expresidentes Vicente Fox (México), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga Ramírez (Bolivia) y Mireya Moscoso (Panamá). También eran parte de la comitiva la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

Este domingo son las elecciones en Venezuela.

Maduro proscribió candidatos, metió presos a políticos, mató a gente por ser opositora, tuvo elecciones fraudulentas. Se exiliaron más de 8 Millones de personas.

Francisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza, también realizó una fuerte denuncia en sus redes: “Rodeado por siete soldados fuertemente armados, sin explicación alguna y reteniendo nuestros pasaportes, nos impidieron ingresar a Caracas, Venezuela, a pesar de haber sido invitados por Edmundo González y María Corina Machado”.

“El régimen de Maduro está haciendo todo lo posible para evitar caer. Esta situación es una clara violación de nuestros derechos y evidencia el estado de represión y control que el gobierno ejerce sobre sus ciudadanos y visitantes. El domingo Venezuela va a hacer historia”, sentenció.

Las elecciones se realizarán este domingo y según las encuestas más confiables, Nicolás Maduro estaría en una clara desventaja contra Edmundo González Urrutia, el principal candidato opositor.