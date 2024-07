Le rechazaron la prisión domiciliaria al exjuez Walter Bento

Este miércoles el Tribunal Oral Federal N°2 no le dio lugar a la solicitud presentada por la defensa del exjuez Walter Bento y rechazó el beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, le permitieron que visite cuatro horas a su hijo en su domicilio particular.

El motivo por el que se dispuso esta posibilidad es que la esposa de Walter Bento, Marta Boiza, sufrió una fractura de tibia y peroné, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y no puede asistir a su hijo Facundo que tiene una discapacidad.

En un principio el tribunal había dispensado de ir a tribunales a los otros hijos del matrimonio, Nahuel y Luciano Bento, para que ambos se queden al cuidado de Facundo. Sin embargo, ellos dijeron que no están en condiciones de cumplir esa tarea porque su hermano solo permite que lo asistan su madre y su padre.

Luciano y Facundo Bento. Foto: Alf Ponce/MDZ

El exjuez afirmó que sus hijos no deben cumplir esa tarea. "Siempre me he referido a su enfermedad como parálisis cerebral porque no me gusta la parte de no evolutiva. Me costó años de psicólogo. Con mi esposa formamos una familia unida pero con jerarquías, jamás he transferido la responsabilidad a mis hijos", expresó este miércoles durante la audiencia en la que estuvo presente por primera vez Facundo Bento.

Finalmente, el tribunal rechazó el pedido de prisión domiciliaria pero accedió a que Walter Bento pueda pasar cuatro horas en su vivienda con presencia de una custodia hasta que su esposa sea dada de alta.

Nahuel Bento se retira de tribunales. Foto: Alf Ponce/MDZ

Marta Boiza se lesionó hace dos semanas en Palmares luego de protagonizar un altercado con el periodista Jorge Caloiro, que denunció haber sido amenazado y golpeado por Nahuel Bento. Boiza fue trasladada al Hospital Lagomaggiore y le diagnosticaron fractura de tibia y peroné, por lo que intervenida quirúrgicamente y aún se encuentra internada. Se estima que será dada de alta esta semana pero se habla de un periodo de recuperación de seis meses.

Si bien el tribunal le rechazó la domiciliaria, autorizó el traslado de Bento a su domicilio particular para que pueda, bajo custodia, visitar a su hijo Facundo Bento. Desde el entorno del exmagistrado aseguran que la salud de Facundo se había visto afectada desde que Bento fue detenido el 8 de noviembre del 2023.