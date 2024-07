Ricardo Quintela reiteró sus críticas contra el ajuste de Javier Milei y aseguró que "entró en un callejón sin salida"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, renovó sus cuestionamientos a la gestión del presidente Javier Milei con una fuerte sentencia sobre el ajuste que impulsa el Gobierno: "Entró en un callejón sin salida".

En una entrevista por Radio Splendid, el mandatario provincial sostuvo que la gestión actual "va a un fracaso absoluto" en materia de políticas económicas y subrayó que el ajuste implementado por Milei desde su asunción es "inhumano".

Quintela lamentó que se haya recortado los recursos destinados a alimentos básicos y cuestionó además la falta de claridad en la gestión de recursos, advirtiendo que las provincias están sufriendo un retroceso significativo debido a los recortes presupuestarios.

En la misma línea, confirmó que "nunca le pidió nada al presidente" y que cuando dijo "que no había plata", no era cierto porque "para pagarle a sus amigos" sí hay.

Asimismo, el jefe provincial mostró sus dudas respecto a que la administración libertaria puede concluir su mandato. "No sé si este gobierno va a durar 4 años, si no se deja ayudar. No deja de maltratar a diputados ni a gobernadores. Es un presidente que no tiene un comportamiento adecuado, del que no nos podemos sentir orgullosos", recalcó.

Sobre la iniciativa local de la 'cuasi-moneda' riojana conocida como El Chacho, Quintela la destacó como "certificado de cancelación de deuda que cuida el salario de los trabajadores" de su provincia y que si se utiliza en los comercios hay descuentos.

"Los riojanos van a tener intereses por ahorrar en chachos, sería como tener un plazo fijo. Es un estímulo que va a ser absorbido por el porcentaje inflacionario que vamos a tener. Es una decisión soberana, puesto que el Presidente no conoce mi provincia ni las provincias argentinas", finalizó.