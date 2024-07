El último intento desesperado de Walter Bento para lograr la prisión domiciliaria

La defensa de Walter Bento había solicitado que el Tribunal Oral Federal N°2 le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria para que pudiese atender a su hijo con capacidades diferentes Facundo Bento. En concreto, esgrimieron que la esposa de Bento, Marta Boiza, sufrió una fractura de tibia y peroné tras una discusión con Jorge Caloiro en Palmares y producto de ello quedó incapacitada para auxiliar a Facundo en sus necesidades cotidianas. El tribunal dispuso que los otros hijos del matrimonio, Nahuel y Luciano Bento, sean dispensado de asistir a tribunales y se infiere que eso es para que estén a cargo del cuidado de Facundo, ante lo cual hoy volvieron a insistir con la solicitud. Incluso, la defensa aclaró que Walter Bento no volverá a declarar hasta que se atienda ese pedido. Mañana el Tribunal resolverá ese incidente.

"A todo evento, solicitamos al Tribunal que hasta tanto no se garantice la salud y el bienestar de Facundo, se deje sin efecto la ampliación de la declaración indagatoria de Walter Bento, ya que, frente a los sucesos acaecidos, su detención ha devenido en un trato cruel, inhumano y degradante", remarcaron los abogados Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali.

"Por disposición de este Tribunal, el Doctor Bento permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo. Mientras que Marta Boiza, está internada con fracturas múltiples en su pierna izquierda en el Hospital Lagomaggiore, producto de las lesiones ocasionadas por una agresión, tal como surge de los certificados médicos acompañados. Hasta que sucedieron los hechos que la damnificaron, Marta Boiza era quien se ocupaba del cuidado y la atención de Facundo Bento, que padece de encefalopatía crónica no evolutiva, por lo que se ve impedido de valerse por sí mismo, requiriendo asistencia para todas las tareas de la vida diaria, como comer, trasladarse e higienizarse", esgrimen desde la defensa del exjuez.

Ante esa situación, la presidencia del tribunal dispuso que “intertanto se resuelva la presente incidencia, dispénsese a los imputados Nahuel y Luciano Bento de presenciar las próximas audiencias de debate oral fijadas".

La defensa asegura que "Nahuel y Luciano no están en condiciones de hacerse cargo de Facundo porque son rechazados por su propio hermano, quien sólo acepta ser atendido por sus padres". Incluso, se acompaña otra nota redactada por ellos mismos en las que aseguran que no están "en condiciones de atender a Facundo del modo en que él requiere, necesita y está acostumbrado".

"No es una cuestión de voluntad, sino que por más empeño que pongamos, no podemos controlarlo, no sabemos cómo hacer para calmarlo y tampoco tenemos ayuda de ningún tipo, ni familiares, ni amigos, ni enfermeros, nadie", subrayan y aclaran que tampoco tienen tiempo suficiente para esos quehaceres porque Nahuel tiene un trabajo de 9 a 18 y Luciano se encuentra en la búsqueda de un empleo.

"Para concluir, queremos decirle que la situación que enfrentamos es extremadamente difícil y delicada, y la presencia de nuestro Padre en el hogar es fundamental para garantizar el bienestar y la estabilidad emocional de nuestro hermano Facundo", finalizan.