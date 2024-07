Javier Milei: "La dirigencia política uso siempre la misma receta del fracaso"

El presidente Javier Milei participó este domingo de un evento organizado por la fundación ILAN (Israel Latin America Network), una entidad fundada por el empresario Isaac Assa, quien condecoró al mandatario por su aporte a la "innovación política" y aprovechó para volver a diferenciar de la gestión kirchnerista.

"La realidad política argentina cambió y la dirigencia tradicional no supo adaptarse", sostuvo y en ese sentido agregó: "Si hacemos lo que hicieron todos, y todos los demás fracasaron, nosotros fracasaremos".

"La dirigencia política cambio de cocinero pero uso siempre la misma receta del fracaso", sumó y pasó a realizar una referencia indirecta a Donald Trump, candidato a presidente de los Estados Unidos y aliado internacional.

"Sepan que cuando hacen los van a criticar. A los únicos que no critican es a los inútiles que no hacen nada. No solo te critican, también va a haber otros que les van a disparar", lanzó en lo que pareció ser una referencia al intento de atentado que sufrió el exmandatario norteamericano días atrás.

En otro pasaje de su discurso, renovó sus cuestionamientos al kirchnerismo, con la innovación como eje principal. Sostuvo que mientras que "ellos hicieron todo mal", desde el gobierno actual se busca hacer "lo contrario". "No alcanza con cambiar de conductor, y por eso abrazamos las ideas de la libertad", insistió.

El presidente no dejó pasar la oportunidad para hacer un balance sobre su gobierno luego de ocho meses de gestión. “A seis meses de haber asumido ya habíamos eliminado el déficit”, destacó y consideró que su gestión mantiene "una perfecta consonancia entre las cosas que dijimos en campaña y las cosas que estamos haciendo".

Finalmente, Milei concluyó dando un mensaje motivador para los innovadores: "Nada es imposible, solo hay que tener la convicción para hacerlo".

En el evento también estuvieron el ministro de Defensa, Luis Petri; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff; el presidente de Daia, Jorge Knoblovits; el ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo del Estado de Israel, Amichai Chikli; entre otros.