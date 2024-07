El plan del peronismo choca con el sostén político de Javier Milei

Javier Milei sigue logrando cosas inimaginables. Los meses pasan, el esperado crecimiento en V se desdibuja y muta, con suerte, en una U, la recuperación económica se demora, las buenas noticias palpables no abundan, y así y todo su imagen se mantiene en niveles superiores al 50%. Milei aguanta y ese es hoy su principal sostén político.

Aguanta, en parte, por mérito propio, por su estilo, su frontalidad y el éxito incipiente en calmar la inflación pero sobre todas las cosas aguanta porque hoy no hay ningún otro dirigente que tenga un mensaje claro y concreto para la sociedad. La opinión pública está agrietada, pero del lado opositor nadie unifica el sentimiento. “Falta un Milei del otro lado”, dice un analista. Peronistas, radicales, macristas, provinciales, dialoguistas o duros, todos están atravesados por internas.

Por esa razón, los tres dirigentes con mejor imagen pública son del oficialismo. El propio Milei, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich lideran prácticamente todas las encuestas y se consolidan como los únicos con diferencial positivo.

Este escenario optimista, no obstante, esconde un problema para Milei. Hasta ahora los resultados económicos no derramaron en la actividad, no redundaron en más plata en los bolsillos de la gente. Terminó una de las mejores semanas macroeconómicas para el Gobierno, pero difícilmente sea algo que se perciba en la calle.

Semana positiva

En estos días, el equipo económico logró desarmar el problema de los Puts, una amenaza latente para el balance del Banco Central. Si la mayoría de los bancos olfateaban problemas y decidían activar esos seguros para cobrar sus bonos de manera anticipada el resultado era una hiperinflación. El propio Milei planteó la cuestión de los Puts como una señal clave para poder avanzar en la salida del cepo. Con una aceptación del 78%, el problema parece resuelto.

En estos días, se conoció que en junio, a pesar de ser mes de pago de aguinaldo, el Gobierno consiguió superávit financiero por sexta vez consecutiva. Milei lo celebró con una frase conocida por los que están entre sus 40 y 50: “Tsunami de chanes”.

En estos días, la inflación mayorista marcó su número más bajo desde diciembre de 2021: 2,7%. Que esa cifra arranque con un 2 es motivo de celebración del equipo económico, ya que suele ser un anticipo del mes siguiente y se acerca al nivel de devaluación mensual del 2% fijado por el Gobierno.

En estos días, se supo también que además del superávit fiscal, Argentina volvió a tener superávit comercial. El primer semestre del año cerró con un saldo favorable en la balanza de 10.700 millones de dólares. Se justificó, sobre todo, en la caída de las importaciones, producto de la recesión. El desafío para el Gobierno será que con el crecimiento económico y una mayor demanda de importaciones, no se esfume ese saldo a favor, lo que sería también una señal clara de lo que viene rechazando y es que dólar estaría atrasado. Javier Milei y Luis "Toto" Caputo al volver de la última gira por Estados Unidos. Foto: X.

En estos días, el Indec informó además que mayo volvió a mostrar un indicador positivo de actividad económica. En el interanual, el EMAE dio un 2,3%, pero los críticos dicen que se debe solamente a la comparación con el mayo de 2023, donde el efecto de la sequía había sido letal. Es cierto, el crecimiento del agro fue del 103%, mientras que construcción (-22%), industria (-14%) y comercio (-11%) marcaron un sostenido derrumbe. Pero no es menos cierto que en la comparación con abril dio un crecimiento de 1,3%, lo cual es una marca de una economía que, de mantenerse, ya habría encontrado su piso. La celebración de Milei fue repetida: "Tsunami de chanes".

La pregunta que queda abierta es si empieza la recuperación en forma de V, como pretendía el gobierno o si, como plantea la mayoría, se viene una U (más tiempo en el piso hasta empezar a crecer) o una pipa como la de Nike (crecimiento más moderado). Algún economista, que prefiere el anonimato para evitar las reprimendas mileístas, ya visualiza una W, con alguna nueva baja de la actividad para recién después tomar el sendero del crecimiento.

Inflación en la mira

Todos estos números positivos que se acumulan en lo macro solo valdrán la pena para Milei si termina de domar a la inflación. Después de unas primeras semanas de junio donde se encendieron algunas alarmas, sobre todo por el fogonazo del dólar blue y las heladas que afectaron al rubro verdulería, la última semana volvió a traer calma en las filas libertarias. La consultora OJF midió en cero la inflación núcleo la última semana. Para EcoGo, en alimentos dio 0,8% y el índice general lo visualizan en 4,1% para el cierre del mes. Econométrica tiene al rubro Alimentos y Bebidas en 2,9% mensual mientras que Econviews, que la semana anterior tuvo un salto a 3,7% semanal en su canasta básica, ahora volvió a bajar al 1,5%. Luciano Cohan, de Alphacast, había alertado por “feos datos” la semana pasada y ahora habla de “buenas noticias” ya que se “habría revertido” el salto de precios.

La inflación núcleo y mayorista yendo al ritmo del 2% del crawling peg más el saneamiento total del balance del Banco Central, son las dos cuestiones que plantean Milei y Caputo como las necesarias para salir del cepo. Es el monotema en los círculos políticos y empresariales, con la certeza de que la salida es inevitable sin detalles de cuando. El ministro de Economía fue claro esta semana en una entrevista al resaltar que si anticipa cuando sale del cepo ningún exportador liquida una divisa más. Esas decisiones, claramente, no se anticipan. Los números de inflación de Econométrica. Foto: Econométrica.

El problema es que hoy la política gira sobre esa decisión más que ninguna otra, sobre todo porque existe la coincidencia de que es una condición necesaria para reactivar la economía. María Castiglione, sin embargo, plantea sus dudas y recuerda que cuando Mauricio Macri salió del cepo la mayoría de las inversiones fueron financieras. “Son las que menos te sirven”, describe.

Por eso la apuesta del Gobierno de Milei está puesta en el blanqueo (para pequeñas y medianas inversiones) y el RIGI (para grandes). Según lo que se filtra desde uno de los estudios de abogados más grandes del país, existe una larga lista de inversiones esperando a la adhesión de las provincias al régimen que se votó con la ley Bases y el paquete fiscal para anunciar sus proyectos.

Mientras tanto los dólares seguirán siendo foco de atención. Incluso por el blanqueo, ya que al propio Presidente le pareció coherente que alguien venda dólares en el mercado informal y después los blanquee e ingrese al sistema vía dólar MEP. Una movida que tendría sentido siempre y cuando el Blue se mantenga por encima de los financieros. Achicar esa brecha y la de los paralelos con el oficial también es clave en el armado de Caputo. Lo dejó en claro en las últimas horas el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, al responder un cruce en la red social X. “Trabajamos para que no haya ‘shock inicial’. No es importante salir rápido del cepo sino salir bien”, expresó. Evolución de la imagen de la gestión de Javier Milei. Foto: Opinaia.

Que no se de ese “shock inicial” que muchos creen inevitable es lo que lograría frenar una corrida a precios, evitar que se concrete la W que anticipa algún economista y, en última instancia, mantener a tiro la imagen de Milei. Opinaia confirmó esta semana que la imagen pública del Presidente se mantiene firme arriba del 50%. Apenas cayó un punto, de 53 a 52. Y un 64%, además, cree que “el esfuerzo económico vale la pena y va a traer mejoras”. Es decir que incluso entre los críticos de Milei hay quienes creen que pueden venir resultados positivos en el mediano plazo.

TMAP, dirían en el universo libertario de las redes sociales. Allí, proliferan las frases, siglas o palabras que sirven como combustible para la militancia. El “VLLC” (Viva La Libertad Carajo) fue pionero. Después se sumaron “Fenómeno barrial” o “domado”, muy utilizadas según las circunstancias. Una de las que viene creciendo es TMAP: Todo Marcha de Acuerdo al Plan, frase que le asignan a Santiago Caputo.

Peronismo sin rumbo

A los que el plan todavía no les marcha como lo esperado es a los peronistas. Están embarcados en una interna a la que todavía cuesta mucho encontrarle la vía de escape. La máxima de los une el espanto podría no concretarse, sobre todo si Milei se mantiene firme en las encuestas entrado el año electoral.

Es que el plan de gran parte del peronismo es claro: evitar un choque frontal con el Presidente, sino marcar diferencias y esperar que el agotamiento social frente al ajuste haga el trabajo sucio. A uno de los gobernadores que más se acercaron a Milei, como Raul Jalil, de Catamarca, se le escuchó decir en encuentros políticos el mismo razonamiento sin pelos en la lengua: “Que primero lo putee la sociedad y después lo puteamos nosotros”. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, recibió este sábabo a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Foto: X.

Mientras tanto, el catamarqueño, como otros, seguirá mostrando sintonía o tratará de no quedar en la vereda de enfrente. En esa lógica, ayer Jalil recibió a Villarruel en su provincia, en el otro gesto que los gobernadores peronistas tienen planeado resaltar en estos tiempos: el de la institucionalidad.

Para las elecciones falta un montón. Sin embargo, ya hay sectores del peronismo que dan por descontado que la interna terminará en un enfrentamiento abierto. “El sello K solo lo tiene el que nació K”, razonan en el espacio que piensa en un armado independiente de Cristina Kirchner y La Cámpora. “Si vamos juntos y ganamos van a decir que es por ellos, y si perdemos es por nuestra culpa, así funcionan”, agregan. En ese universo imaginan a Sergio Massa ratificando su alianza con Máximo Kirchner, y enfrente se imaginan a intendentes no camporistas como Jorge Ferraresi o el exalcalde Juanchi Zabaleta, pasando por figuras tan diversas como Juan Grabois o Martín Guzmán. A Axel Kicillof lo seguirán esperando.

Problemas por delante

Tienen, no obstante, dos problemas por delante. El primero es conseguir a una figura taquillera para que los lidere en las urnas y les traiga votos. El segundo, plata. “Las dos cosas La Cámpora la tienen más resueltas. Tienen un votante cautivo, aunque sea más reducido que antes, y la plata para las próximas campañas ya la tienen”, razonan.

Hay un tercer problema, que es para todos los sectores del peronismo: ¿cuál es la propuesta que le van a llevar al electorado? Si algo demostró Milei es que en la propia base de votantes peronistas había hastío por las políticas implementadas. Toda la lógica del Estado presente o el garantismo en materia de seguridad entraron en crisis. De hecho, hay un trabajo hecho por una consultora siempre cercana al peronismo, con focus group por todo el país, donde se indaga sobre la cuestión de la seguridad entre votantes peronistas. La conclusión es que hay una mayor conciencia social en la previa, pero que una vez consumado el delito el reclamo es de firmeza, a lo Bullrich.

uD83DuDCC4 #COMUNICADO • LAS RESERVAS DE ORO DEL BANCO CENTRAL PERTENECEN A TODO EL PUEBLO ARGENTINO. pic.twitter.com/ezEEPO0UtK — Diputados UP (@Diputados_UxP) July 19, 2024

“Todavía está gestionando la herencia”, sentencia el economista liberal Ramiro Castiñeira, en lo que es otro problema más para el peronismo. El apoyo social a Milei está íntimamente ligado al recuerdo fresco que se tiene de lo que fue la última gestión kirchnerista. Por eso para que funcione el plan del peronismo necesitan que fracase el proyecto libertario. Caso contrario, seguirán cayendo en posiciones llamativas como la del bloque de UxP en el Senado, que pidió proteger las reservas de oro del Banco Central cuando 7 meses atrás dejaron el poder con las reservas netas en -10.000 millones. El pasado reciente los condena. Y el lejano también: Juan Domingo Perón asumió en 1945 con tenencias de oro por 4.099 millones de pesos (de ese entonces) y apenas tres años después, en 1948, habían bajado a 434 millones.