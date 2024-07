Salida del cepo, inflación y su videojuego favorito: las respuestas de Javier Milei a las preguntas de sus seguidores

El presidente Javier Milei conversó durante casi media hora en la red social X (antes Twitter) con sus seguidores. Allí dejó nuevas definiciones sobre la salida del cepo, subrayó que el próximo paso es "llegar al 2%" de inflación y reveló cuál es su videojuego favorito.

Sobre la restricción cambiaria, el usuario @gladiadormerval le preguntó si el levantamiento de las restricciones se concretará este año. El mandatario respondió: "Haremos todo lo posible para que se levante lo más rápido que se pueda". "Cada día estamos más cerca", le respondió a otro usuario con la misma consulta.

El usuario anónimo @PregoneroL, una de las que suele repostear el presidente cuando agrede a sus adversarios o periodistas le preguntó si estaría de acuerdo en realizar un "mega show" cuando la inflación llegue a 0.

"Ganas no me faltarían... Es más, me arriesgo a cantar 3 temas", acotó Milei. De todas formas, el gobernante aclaró que la próxima meta es "llegar al 2% mensual".

También dijo que la economía se normalizará "cuando las tasas de inflación se peguen a la pauta de devaluación" y ante la consulta de que condición estaría faltando para la llegada de una fuerte inversión en dólares del extranjero, dijo: "Están tomando lugar".

También se mostró confiado para las elecciones legislativas de 2025, al subrayar que "no tiene dudas" en un triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Muchos usuarios también aprovecharon para saludarlo por el Día del Amigo, mientras que otros más curiosos quisieron ir por preguntas más personales.

En ese sentido, señaló que su videojuego favorito es el Pac-Man, que no ve veo fútbol "más allá de la Selección ya que tiene "un trabajo intenso" y al elegir un libro no económico, mencionó La Torá.

Cuando le preguntaron sobre la Inteligencia Artificial contestó: "La idea es hacer el cuarto polo de IA en Argentina... básicamente es que se instalen las plantas en las que los algoritmos aprenden. Para eso es clave, grandes extensiones de tierra, bajas temperaturas, acceso a mucha energía y capital humano".