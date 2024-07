Javier Milei se despegó de la visita de Lourdes Arrieta y otros diputados de La Libertad Avanza a genocidas

El presidente de la Nación, Javier Milei, se refirió al escándalo y a la polémica que tuvo lugar en los últimos días tras la visita de varios diputados del oficialismo, entre ellos la mendocina Lourdes Arrieta, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci. El mandatario nacional se despegó del caso.

"Yo no lo hubiera hecho", dijo Milei en relación a los legisladores de LLA que fueron a Ezeiza a ver a los militares encarcelados al ser consultado al respecto por Alejandro Fantino en una entrevista que se publicó en las últimas horas.

Y agregó: "Los liberales no somos manada, tampoco manejo a la gente a control remoto, si hay algo que tiene este espacio es libertad".

En base a la visita a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda, Gerardo Arráez, Honorio Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote y Miguel Ángel Britos, todos condenados a penas de reclusión perpetua por haber cometido diversos crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar, hubo revuelo y la reacción del arco dirigencial no tardó en llegar. Durante toda la semana, los libertarios fueron repudiados.

Desde el kirhcnerismo presentaron proyectos de resolución para crear una comisión especial y evaluar la conducta de los seis diputados nacionales de LLA al visitar Ezeiza. "Hay que tomar medidas", insisten en el kirchernismo. De hecho, la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, declaró que no debe haber impunidad en este tipo de casos y condenó la acción de Lourdes Arrieta, al ser ésta última una legisladora de la misma provincia que Sagasti.

Casi al igual que Milei, otros que buscaron despegarse del asunto fueron Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y Manuel Adorni, vocero presidencial. El primero destacó que esa acción no representa a La Libertad Avanza como bloque ni al Gobierno, aunque no hay medidas previstas. El portavoz destacó que "es un tema que nos excede, lo debe resolver el Poder Legislativo".

"Hay algunos diputados que tienen que prender una velita todos los días para agradecer que llegaron al Congreso", ironizó una fuente parlamentaria de La Libertad Avanza en diálogo con MDZ apenas estalló el escándalo para expresar su malestar con el grupo de diputados oficialistas que fue a Ezeiza a visitar a represores condenados por delitos de lesa humanidad.

En Mendoza miran a Arrieta de reojo

Desde la provincia se presentaron distintos proyectos de resolución para reprobar y reprochar la visita de la mendocina Arrieta a genocidas en Ezeiza. Sin embargo, no es la primera vez que la diputada queda envuelta en críticas ya que también fue mirada de reojo por una situación partidaria: se descubrió que había afiliados que habían muerto y se denunciaron avales truchos para conformar La Libertad Avanza en Mendoza con el sello de Javier Milei en la provincia.

A su vez, su nombre retumbó a la hora de mover a Soloa Vacas del PAMI. Este había asumido pocos meses antes y dijo que "me echaron por no cumplir con los caprichos de Arrieta", quien ya hizo más de 20 nombramientos y designaciones en PAMI Mendoza en los últimos días.

Mientras tanto, mantiene una tensa relación con la prensa: "La prensa dice que somos todos iguales y te tildan de lo peor. Confieso que he tenido ataques de pánico con titulares agresivos, nocivos y maliciosos. Así como está la libertad de prensa, hay pensar si se llega al punto de calumniar e injuriar. Algunos periodistas se molestan y dicen 'no contestó mis llamados y no me responde'.