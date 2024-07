Se trata la ley Conan en el Congreso: los detalles

Este miércoles, la Cámara de Diputados comenzará a debatir lo que se conoce como la "ley Conan", un proyecto impulsado por el diputado Damián Arabia, representante del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta iniciativa busca endurecer las penas contra el maltrato animal y tipificación de nuevos delitos con agravantes como la realización de ritos, tortura, experimentación o actos sexuales. La comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), llevará a cabo una reunión informativa el miércoles a las 11 de la mañana para discutir la actualización de la ley 14.343. Arabia explicó los detalles de la propuesta en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM.

El diputado explicó que actualmente "tenemos una legislación que tiene 70 años contra el maltrato y la crueldad animal, que prevé penas de cárcel de 15 días. Algo que quedó obsoleto, y es motivo por el cual estoy presentando una nueva legislación que prevé un agravamiento importante de las penas que llegan hasta los 5 años de prisión dependiendo los casos, el tipo de delito y la gravedad". Arabia agregó que, por otra parte prevé una serie de multas de índole económicas, y prevé también la tipificación de nuevos delitos de lo que significa el maltrato como, por ejemplo, la utilización en ritos, o la experimentación o el caso de actos sexuales. Es una ley que busca, como su nombre lo indica, proteger a los animales".

El proyecto prevé una pena máxima "estipulada en 5 años, penas intermedias que van desde los 6 meses, pasando por un año, dos años, o distintas evaluaciones que quedarán luego a discrecionalidad del magistrado. Además, hay una serie de agravantes como es el caso de aquellos delitos que estén tipificados por acciones sexuales o aquellos casos que terminan directamente en la muerte del animal", dijo Arabia y agregó: "En esos casos hay un agravante que prevé elevar las penas mínimas. Es decir, no arranca a partir de los 6 meses, sino que arranca a partir de los 2 años y que llega hasta los 6 años de pena máxima. Por otra parte se está previendo la incorporación de pena tributaria. Se trata de una x cantidad de salarios mínimos, vitales y móviles que van entre los 5 y los 30 años y en el caso de los agravantes entre 100 y 200 veces el salario mínimo, vital y móvil". El diputado explicó que actualmente no hay ninguna pena de orden económica sino que "solamente están las penas de tipo punitivas, de prisión que van a partir de los 15 días. Algo verdaderamente absurdo".

Hay dos proyectos más, además del de Arabia, contra el maltrato animal presentados por los diputados Manuel Aguirre (UCR) y María Sotolano (PRO). En este sentido, Arabia comentó que cuando presentó el proyecto en enero "no había otros vigentes. No sé cuáles son los otros pero lo importante no es el proyecto de un diputado, sino que modifiquemos la actual leyes. No habrá problemas si el espíritu de los proyectos es el mismo".

Por otro lado aclaró que "es una modificación directamente al Código Penal argentino en donde se actúa directamente como si fuera cualquier otro delito. Después, cada provincia puede tener otro tipo de legislación siempre y cuando no se contradiga con la legislación nacional".

