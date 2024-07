Marcos Galperín se sumó a las críticas de Javier Milei a periodistas y Ernesto Tenembaum lo cruzó en redes

El periodista Ernesto Tenembaum y el CEO de Mercado Libre Marcos Galperín mantuvieron un fuerte ida y vuelta en redes sociales, luego de que el presidente Javier Milei apuntara contra María O’ Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Matías Martin por su presencia en Estados Unidos para la Copa América.

Todo comenzó cuando el empresario adhirió a las críticas del mandatario, quien se metió en la polémica con una ironía. "Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel", escribió Galperín en redes sociales. "La plata un día la podés tener y al otro día no, pero si sos un resentido hoy, serás un resentido siempre", disparó en otro posteo.

El mensaje generó la respuesta de Tenembaum, aunque incluyó un error de ortografía en su publicación de la que luego aprovechó el empresario.

"Un grupo de profesionales popukares, queridos, de primer nivel viaja para cubrir una noticia. Están auspiciados por el sector privado. Trabajan para una radio privada. Marcos Galperín los escracha porque supone que piensan distinto a él. Vergüenza ajena. Un fanático", escribió el comunicador.

Rápido de reflejos, Galperín se burló de la equivocación del conductor del ciclo ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? en Radio Con Vos y agregó con picardía: "“‘Profesionales popukares’. interesante".

Sin embargo, Tenembaum volvió a la carga y retrucó. "Explícate un poquito más. Me interesa. Sugerís que Andy, María, Sofi y Matías son kirchneristas? Lo son? Y si lo fueran no podrían viajar a Miami? No entiendo Marcos. Explicame tu idea, dale", contestó para dar por cerrado el tema, dado a que no recibió respuesta inmediata del empresario.