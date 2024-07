Escándalo en el HCD de Santa Rosa: la versión de la concejala que denunció al marido de Destéfanis

La presidenta del Concejo Deliberante de Santa Rosa presentó el 1 de julio, una denuncia por violencia de género en el HCD contra el concejal y esposo de la intendenta Flor Destéfanis, Diego Foco quien renunció a la banca junto a Hernán Dube. Varias son las versiones que, incluso, pueden no contraponerse una con otra. El PJ sostiene como argumento que las renuncias son para garantizar así la paridad de género dentro del bloque. Esto llamó la atención luego de que se confirmara, por parte de la presidenta del Concejo Deliberante, Débora Quiroga, que había denuncias por violencia de género sobre Foco. A esto se suma el pedido de informe solicitado por los gastos del Festival de la Cueca y el Damasco. Para despejar dudas y comprender el panorama, MDZ Radio 105.5 FM se comunicó con Débora Quiroga para que desarrolle su posición.

La presidenta del Concejo dijo primero que nada que, evidentemente, "cada uno tiene una interpretación de cómo ha sido esta renuncia" y planteó que puede ser "un poco de todo". "Creo que ha sido el tema de la denuncia que había trascendido el día viernes, también he leído y escuchado otras concejales que hablan de los pedidos de informe, denuncias por enriquecimiento ilícito que estarían por presentar desde el bloque. Lo único que tenemos de cierto es que ayer han presentado la renuncia dos concejales".

En cuanto a la denuncia, Quiroga explicó: "Yo he denunciado al concejal Diego Foco. En el día de ayer, lunes, cuando llegué al Concejo, me acerqué a Secretaría a entregar la denuncia, que ya había anunciado el día viernes después de una serie de hechos que ya me habían colmado y me habían asustado bastante. En ese momento me encuentro con la situación de que los concejales Hernán Dube y Diego Foco estaban presentando la renuncia".

Todo comenzó, "a partir de la decisión que tomamos con la concejal María José Buffa de salir del bloque Justicialista y mantener lo que habíamos iniciado en el 2019 que era el Frente de Todos santarrosino. A partir de ese momento no la he pasado bien en el Concejo", dijo Quiroga y agregó que el concejal Diego Foco "se enojó mucho en varias oportunidades. En sesión hemos sufrido maltrato de parte de él. En un momento públicamente me señaló pidiéndome la renuncia como presidenta del Concejo. Yo amo este trabajo, lo llevo hace cuatro años, no he tenido nunca ningún problema y que, solamente, por tener un pensamiento diferente al que él tiene me pide que renuncie como mujer así asume otro varón en mi lugar".

Además, sostuvo que hubo toda una serie de cuestiones, "señalando a otras mujeres, diciéndole a otras concejales que no saben redactar, que no saben leer, que alguien les escribe las cosas porque no saben presentar un proyecto. Ya había tenido varias quejas de parte de otras concejales. El viernes fue mucho más allá cuando me entero que luego de una entrevista en un medio local dio a entender que esto no iba a quedar así y en la tarde noche comenzaron a notificar a cinco mujeres estudiantes, trabajadoras, amas de casa, jefas de familia que se quedaban sin trabajo porque tenían algún tipo de amistad o estaban participando de actividades que yo realizo desde hace cuatro años en la calle, que no es algo no surgió ahora sino que hace bastante".

"Nosotros veníamos del radicalismo, de un grupo que venía de diferentes sectores. Había gente radical, había gente justicialista, había gente demócrata. Habíamos armado un grupo en el 2019 que participamos de una elección, perdimos esa elección y teníamos muy mala relación, veníamos de diferentes extracciones, teníamos un grupo de trabajo bastante importante. Habíamos sacado bastantes votos en ese momento y Flor nos convocó. Trabajamos en esta alianza, consensuamos bastante y decidimos apoyarla", dijo Quiroga quien aseguró que con "Flor dejamos de hablar hace aproximadamente dos meses cuando yo le manifesté que habían algunos medios locales que estaban siendo influenciados, porque eran públicos. Uno de los periodistas era todo el tiempo hablar mal de mí y de mi compañera. Le pedí si podían de alguna manera bajar esta situación. Me comentó que lo iba a hablar, después fue totalmente contrario porque fue cada vez peor. Después no he vuelto a hablar".

Por otro lado, Quiroga dijo que para las renuncias de Foco y Dube deben haber "un montón de motivaciones, quizás lo de la paridad también ¿por qué pensar mal? Uno también tiene que darle el derecho a todos a expresar qué es lo que los ha llevado a tomar la decisión. Yo tengo mi visión particular. En Santa Rosa hemos tratado de llevar la bandera de la mujer que toma decisiones, de la mujer que tiene libertad para trabajar políticamente donde quiera, que tiene siempre esa mirada diferente". Además, "hay otros concejales que piensan que tiene que ver con los pedidos de informes sobre el Festival de la cueca y el damasco, sobre la cartelería y toda la publicidad que se está haciendo en la provincia, los gastos en combustible".

Respecto a la denuncia de, básicamente, mal manejo de los recursos del municipio y el Concejo, Quiroga afirmó que lo que también enfureció al concejal Diego Foco fue "un pedido informe sobre los gastos del Festival de la Cueca y el Damasco. El día anterior yo había hablado con la intendenta y le había dicho que lo mejor que podía pasar era que el mismo bloque Justicialista pidiera la aprobación de ese pedido de informe, teniendo en cuenta que si no hay nada que esconder lo mejor es aprobarlo y que dieran la información porque, además ya se había hecho muy público, se había hablado mucho". Posteriormente a esto: "Pidieron votación nominal, lo que significa que yo como presidenta tengo que votar primero en el orden de votación. Cuando voto yo de manera afirmativa, luego de que ellos mismos hubieran solicitado la votación, ahí vino el enojo de una manera tremenda que fue cuando me pidió la renuncia, me dijo que yo estaba ahí gracias a ellos. Me avergonzó de una manera que la pasé muy mal. También se enojó con la concejala que fue la que presentó el pedido informe. La señaló, le dijo que le habían redactado mal, que no se había leer, que fuera a aprender. La trató mal".

Quiroga destacó que el hecho para ella más preocupante fue "que echaran a todas las mujeres, amigas o que tenían algún tipo de participación política". Además "en Santa Rosa somos muy poquitos, hay muchos empleados municipales. Salgo a la calle y no hay un empleado municipal que me pueda saludar públicamente por miedo a que tenga algún tipo de represalia. Han echado a más de 20 personas hasta ahora".

Escuchá la entrevista completa: