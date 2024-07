El contundente mensaje del Gobierno sobre la suba del dólar: "No vamos a devaluar"

Manuel Adorni, vocero Presidencial, se expresó este martes en conferencia de prensa sobre la suba del dólar y los financieros, y dejó un claro mensaje. "La suba del dólar no interfiere en nuestro camino y no vamos a devaluar, no va a haber nuevos anuncios. El camino es claro", señaló el funcionario.

Siguiendo con su explicación, Adorni afirmó lo siguiente: “Cuando anunciamos el déficit cero, para terminar con el desequilibrio fiscal, el dólar también pegó un salto y luego, cuando esos descreídos no creyeron, el dólar se terminó acomodando. Lo que opinen este grupo de personas no interfiere en nuestro plan o en nuestro camino”.

Y añadió: "Nada tiene que ver el planteo que algunos hacen con nuestra posición y con lo que estamos haciendo. No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir adelante. Se está generando confusión en algo que no hay. El camino es firme".

El dólar continúa en aumento.

“Se está generando confusión en algo donde no lo hay. El camino es claro, la convicción es firme y nosotros sabemos lo que vamos haciendo a cada paso. Con el Gobierno anterior el riesgo país llegó a 2.900 puntos. Ahora esos mismos cuestionan el nivel del riesgo país de estos días que, por supuesto, está explicado en un 100% por lo que ellos dejaron”.

Entre la semana pasada y el lunes, el dólar blue aumentó 95 pesos y actualmente continúa con su tendencia alcista. Por su parte, el dólar oficial cotiza a $933. Esto repercute de manera directa en el valor del dólar tarjeta, que se ubica en los $1.492.80.

Noticia en desarrollo.