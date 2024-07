Cierre de los Registros al Automotor: durísima crítica de un tesorero a las medidas del Gobierno

El Gobierno nacional dispuso el cierre de unos 136 Registros del Automotor en todo el país. Además, frenó la apertura de otros 12. Estos organismos son los encargados de registrar y patentar todos los trámites relacionados con la titularidad de los vehículos que circulan por todo Argentina. Hugo Méndez, tesorero de la Cámara de Mandatarios de Mendoza, habló con MDZ Radio 105.5 FM sobre el tema. Acusó al Gobierno de esparcir información errónea y afirmó que "no se va a poder hacer".

"La información es incorrecta. Estamos ya acostumbrados a que salga de forma permanente información errónea respecto al cierre de registros". El tesorero citó un fallo del juez Alfredo López del Juzgado Federal N°4 en Mar del Plata para decir que "el sistema registral es esencial y todas las medidas que está tomando el Gobierno desde el 10 de diciembre a la fecha atentan contra la sostenibilidad del sistema y el funcionamiento del mismo. Lo que el Gobierno está intentando hacer es que los Registros del Automotor colapsen y es un error gravísimo porque ello llevaría también a un colapso de la actividad comercial".

Además, el tesorero detalló que "cuando un trámite ingresa dentro de un Registro de la Propiedad Automotor, el control que se hace es enorme. De todos los involucrados: desde quien firma los formularios, las certificaciones de firma hasta la verificación física. Ese es el trabajo que se hace diariamente em los Registros de Propiedad del Automotor a lo largo y a lo ancho del país en cualquier transacción comercial".

Según Méndez, los Registros del Automotor no se pueden cerrar, sino digitalizarse porque "dentro de ellos está la propiedad de todos nosotros". A continuación ejemplificó con las antiguas sedes del Registro al Automotor de Tunuyán: "Tunuyán en una época abarcaba Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Ahora abarca solamente Tunuyán y San Carlos. Hoy toda la gente de San Carlos se tiene que trasladar a Tunuyán para realizar allí los trámites" porque ya no tienen una sede cercana. "Eso es lo que se ha cerrado. Pero no se han cerrado los registros".

Respecto a las críticas sobre la gestión de los registros a lo largo de las distintas gestiones, el tesorero aclaró que es importante distinguir entre la política y la funcionalidad operativa. "Lo que está proponiendo Milei no sirve para la Argentina, no sirve por cómo somos los argentinos. Para algo están los controles. Que esté en manos de uno o del otro no descalifica al sistema".

Al concluir, Méndez admitió que "verdaderamente es un trámite que se puede mejorar, se puede agilizar, se puede abaratar, se puede hacer todo. Todo lo que ustedes quieran se puede hacer. Pero seriamente. No así, no con la motosierra. Con la motosierra (Milei) no lo va a poder hacer, lamentablemente".

