Paritarias: ATE negocia diferentes puntos con el Gobierno y los trabajadores estatales no tendrán aumento en julio

Las negociaciones paritarias entre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de Mendoza pasaron a cuarto intermedio y se volverán a ver las caras recién el 16 de agosto. En el medio, se discutirá a través de mesas técnicas. "El diálogo continúa abierto y se seguirá trabajando en reuniones técnicas para avanzar en la propuesta", aseguraron desde el Ejecutivo.

El gremio conducido por Roberto Macho convocó a asambleas para la semana que viene y, a su vez, aclaró que "si se llega a un acuerdo, recién se podrá liquidar el mes entrante", por lo que los trabajadores no percibirán ningún tipo de aumento en el próximo sueldo a cobrar. Al igual que con otros sindicatos, en líneas generales, el ofrecimiento que llevaron a la mesa paritaria los miembros del Gobierno fue de una suba del 5% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre. Cada sector puja por otros ítems.

"Hoy terminamos de culminar con la segunda etapa de paritarias. El Gobierno provincial trajo dos propuestas alternativas. Una llevaba consigo tener un ítem aula atado al presentismo para los trabajadores, más un aumento, cosa que fue totalmente dejada de lado por nuestro sindicato", dijo Roberto Macho, secretario general de ATE.

"La otra propuesta, en el marco de lo que nosotros habíamos planteado oportunamente, vendría a ser el blanqueo de los adicionales específicos, en este caso de la adicional 1408, más un aumento específico en el adicional 1414 o 1410, según corresponda a salud o a la Administración Pública provincial, o los adicionales que tienen los entes autárquicos y descentralizados. Asimismo, el aumento salarial del 5% por cada uno de estos tres meses siguientes", sumó.

Macho sostuvo que "a la propuesta le faltan ajustes". "Por ende, vamos a ir a una mesa técnica para ajustar lo que vendrían a ser los números, ya que lo que ATE está solicitando es un aumento para que todos los trabajadores lleguen al costo de la canasta alimentaria", sostuvo.

Desde ATE destacaron que "el día 26 de julio el Gobierno se ha comprometido como acto de buena fe liquidar a todos aquellos que no se les había liquidado parcial o totalmente los montos no remunerativos y no bonificables de la cláusula garantías. También se liquidará el adicional hidráulica, dando cumplimiento al petitorio de los trabajadores de hidráulicas y de la Administración Pública Provincial".

"Por la fecha en la que estamos, este mes no van a tener ninguna clase de aumento salarial y si ATE llegase a algún acuerdo con el Gobierno después de las asambleas que tenemos que realizar con los trabajadores delegados, este mes entrante los trabajadores no cobrarán con aumento. ATE no va a recibir una propuesta en detrimento del trabajo efectivo que hacen todos y cada uno de nuestros compañeros", deslizó en relación al salario que percibirán los representados del sindicato.

La reunión de este jueves entre el Ejecutivo y ATE.

En lo que respecta a licenciados en Enfermería, Macho señaló que "el Gobierno ya ha dado las instrucciones a la Subsecretaría de Trabajo para la apertura de la paritaria propia de licenciados en Enfermería, que se respeten las 36 horas de su régimen horario como corresponde y tratar en la misma paritaria de avanzar en las condiciones laborales y salariales de nuestros compañeros con su ley específica, que es la Ley 7799. También para el pago de los retroactivos y los cambios de regímenes de los compañeros licenciados en Enfermería".

Y agregó: "No dejamos de lado que se planteó y que se va a mesa técnica para discutir y que respete a todos los radiólogos, técnicos, y licenciados en videoimágenes pertenecientes al Régimen de Salud de Régimen 15. Sus cargas horarias de cuatro horas y su régimen de profilaxis y licencia como corresponde".

Antes de volver a encontrarse con el Gobierno, ATE llevará adelante asambleas. "Se harán el 24 y 26 para que los compañeros entiendan cuál es la propuesta y les llegue a la mano. Y que entiendan también que van a tener que hacer un esfuerzo. Si se llega a un acuerdo, recién se podrá liquidar el mes entrante. El día 26 también hay asamblea de trabajadores y se convocará a una asamblea general en ATE Mendoza para discutir los pasos a seguir y para informar fundamentalmente cómo están las mesas técnicas. Pero este aumento salarial, así como está planteado, nuestro sindicato lo ha dejado totalmente de lado porque primero se tienen que dar los cumplimientos por parte del Gobierno de las paritarias anteriores para poder avanzar en nuevas reivindicaciones".