Lourdes Arrieta acumula escándalos, pero se niega a dar explicaciones

La diputada nacional Lourdes Arrieta ha sido blanco de críticas en el último tiempo tras protagonizar una serie de escándalos. Mientras tanto, su destrato con la prensa la ha colocado en una incómoda posición, aún con apenas 8 meses como funcionaria pública.

Para recapitular, la legisladora libertaria, que ingresó al Congreso en diciembre de 2023, estuvo en el ojo de la tormenta luego de -junto a su hermano Martín- truchar avales para la conformación de la La Libertad Avanza en Mendoza. Allí, incluyó en las listas a gente sin su consentimiento y hasta personas muertas.

Por otro lado, es quien se encuentra a cargo políticamente del PAMI en Mendoza, es decir, tiene en sus manos a una enorme cantidad de jubilados y pensionados. Arrieta, que actúa bajo la tutela de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viene de pasar la escoba en PAMI, luego de designar a David Litvinchuk, quien ingresó en reemplazo de Carlos Soloa Vacas. Este último fue echado por Arrieta en consecuencia de -aseveró- "no seguir sus caprichos". "La segunda orden que yo recibí fue la de echar a la directora médica y la razón por la que la quería echar la diputada era porque la directora ganaba más que ella", agregó el exfuncionario que duró apenas meses en su puesto.

Sin ir más lejos, este último miércoles, diputados de La Libertad Avanza visitaron a genocidas detenidos por delitos de lesa humanidad en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. La visita fue organizada por el entrerriano Beltrán Benedit y entre los legisladores estaba la mendocina Lourdes Arrieta. Se trata de Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda, Gerardo Arráez, Honorio Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote y Miguel Ángel Britos. Todos condenados a penas de reclusión perpetua por haber cometido diversos crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar. La reacción del arco dirigencial no tardó en llegar y los libertarios fueron repudiados.

En el medio, algunos de sus aliados locales que estuvieron con ella durante el desarrollo de la campaña electoral le soltaron la mano y reconocen que la tensión existente. Sus dos compañeros de banca mendocinos, los demócratas Facundo Correa Llano y Mercedes Llano, no emiten comentarios al respecto.

Arrieta mantiene una relación particular con la prensa. Desde el día uno se mostró reacia a tratar con sus colegas (es licenciada en Comunicación Social). Aunque en el último tiempo el vínculo fue empeorando al punto de que uno de sus secretarios compartió un link con un formulario para solicitar entrevistas con Arrieta, que todavía no festeja su primer aniversario como política en ejercicio. Esto generó todo tipo de repudio en el universo periodístico, que ni con funcionarios de alto rango tuvo que seguir todos los pasos planteados por los colaboradores de Arrieta.

En un streaming partidario de La Libertad Avanza llamado "El Búnker de Milei", donde -como indica el nombre- Arrieta fue elogiada sin ser consultada por las polémicas que la tienen como protagonistas, la lasherina indicó en contra los medios de comunicación: "La prensa dice que somos todos iguales y te tildan de lo peor. Confieso que he tenido ataques de pánico con titulares agresivos, nocivos y maliciosos. Así como está la libertad de prensa, hay pensar si se llega al punto de calumniar e injuriar".

"Hemos llegado a un límite que ya no tenemos que permitir. Como al político no hay que permitirle más que siga una carrera una persona que realmente se ha quedado con dinero, así también pasa en los medios que son intermediarios de alguien que va y les pasa un sobre", deslizó la diputada que fue noticia -no por sus aportes- sino por acudir con un patito en la cabeza a la reunión de comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, donde se trataba nada más y nada menos que la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Lourdes Arrieta con un patito sobre su cabeza.

De forma inédita, justificó su destrato con las prensa al sostener: "Algunos periodistas se molestan y dicen 'no contestó mis llamados y no me responde'. Un funcionario público está obligado a dar una declaración en un medio público y/o a través de vías públicas. Pero la mayoría son privados pagados por privados donde el funcionario no está obligado. Si uno tiene las redes oficiales, damos (la información) por ahí. El siglo XXI nos exige cambiar la manera de comunicarnos. En el siglo XX la prensa era el cuarto poder y hoy ha perdido fuerza".

Asimismo, Arrieta aseguró que "en La Libertad Avanza, a la gente que la conforma no se le subió el poder a la cabeza. A mí me dicen que se me subió porque no respondo a los medios. A mí me importa responderle al vecino (...) Los medios te tildan de lo peor. Hasta corrupta me han dicho. No tienen pruebas porque estoy limpia. Vengo de un barrio humilde" El streaming partidario donde Arrieta fue llenada de elogios.

Lourdes Arrieta ha sido noticia por terminar sus cortas intervenciones en el Congreso -sin aportes de mayor relevancia- al grito de "viva Cristo". En ese sentido, redobló la apuesta y en la entrevista mencionada apeló a sus creencias y dijo: "Desde mi óptica cristiana, estamos convencidos de que el poder lo da Dios. Entendemos que Dios pone y quita reyes y autoridades. Y eso fue algo que motivó durante la campaña (...) Si Dios me puso en este lugar, algo tengo que hacer y lo mejor posible".