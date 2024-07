A 30 años del atentado a la AMIA: la conmoción de Javier Milei y el reclamo del líder de la Mutual Israelita

Este jueves a las 9.53 sonaron nuevamente las sirenas recordando el atentado a la AMIA de 1994. Unos momentos antes, los familiares de las víctimas ya habían llenado los alrededores de Pasteur al 600, los funcionarios del gobierno de Javier Milei se posicionaban frente al escenario y se notaba tensión y conmoción en el aire: un nuevo aniversario comenzaba y, con él, la memoria eterna de las 85 víctimas fatales.

Antes de que el acto empiece, se vivió un momento de incomodidad entre los presentes, cuando uno de los familiares de las víctimas comenzó a exigir que los ministros de Milei, y también el mismo mandatario, se movieran del frente del escenario para que gente que aún no podía entrar pueda vivir el momento. "Hay familiares afuera, es una falta de respeto", gritó el hombre, mientras personajes como Guillermo Francos, jefe de Gabinete, o Luis Petri, ministro de Defensa, no podían ocultar su cara de incomodidad ante la situación.

Luego de ello, sonaron las alarmas, se elevaron las pancartas de cada una de las víctimas y comenzó a darse una serie de actividades: se hizo lugar al minuto de silencio, cantó Axel la canción "No Es Mi Despedida" y distintos familiares dieron su desgarrador testimonio, a 30 años de la pérdida de sus seres queridos.

Mientras todo eso ocurría, uno de los espectadores era Milei, que no solo elevó una pancarta, sino que también se quebró al escuchar el relato de los que estuvieron ahí, de los que vieron cómo se derrumbaron los escombros y tuvieron que esperar días para saber si su tío, hermano, padre, esposo, estaban debajo de ellos.

Milei lloró en el acto por los 30 años del atentado a la AMIA. Foto: Presidencia

Milei, rodeado de custodios, fue acompañado también por su hermana Karina Milei, la canciller, Diana Mondino; por el vocero presidencial, Manuel Adorni; el ministro de Salud, Mario Russo; la vicepresidenta, Victoria Villarruel; la líder de la Cartera de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. También se encontraban los ya mencionados, Petri y Francos. Los ausentes fueron Sandra Pettovello, de Capital Humano; Luis Caputo, de Economía y Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado.

En un momento del evento, el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, recordó a las víctimas y cuestionó a la Justicia por no haber encontrado a los culpables. Agradeció a todos los presentes por estar allí, pero no mencionó específicamente la presencia de Milei.

"Parece mentira que hayan pasado 30 años de esa fría mañana. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino miró para otro lado, colmado de paciencia, demoras y errores", lamentó Linetzky.

También apuntó contra los legisladores nacionales y dijo que "haber sufrido dos atentados terroristas no parece ser suficiente para que entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas que a un delito común". "¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¡Hagan su trabajo!”, reclamó.

Otra parte del discurso que generó divisiones entre los presentes fue cuando el presidente de la AMIA dijo que "desde el 7 de octubre no somos los mismos". "Nuestra tradición nos enseña a no permanecer ajenos frente al sufrimiento del otro. No podemos callar ni mirar para otro lado cuando el prójimo nos necesita. No vamos a olvidar ni perdonar a las personas, organizaciones internacionales y movimientos sociales que dieron vuelta la cara, callaron y hasta apoyaron a la barbarie terrorista”, apuntó.

Mirá el video: la emoción de Milei

De esta manera, lanzó críticas contra organizaciones como la Cruz Roja, y Unicef, además de acusar directamente a los grupos feministas argentinos: "¿No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas delante de las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías? Quizás la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla o las tan nombradas 'te creo hermana' o 'ni una menos' tengan una letra chica que no leímos y diga 'salvo que seas judía'", exclamó.

"¿Qué están esperando las organizaciones argentinas de derechos humanos para expresarse? ¿Por qué no reclaman junto a nosotros? ¿Acaso hay desaparecidos secuestrados por los que no vale la pena reclamar?", expresó. Y agregó: "30 años con falta de colaboración internacional; ¿en dónde quedó la soñada hermandad latinoamericana? Países de la región que no declaran a Hezbollah como organización terrorista, firman pactos con Irán burlándose de los argentinos".

Durante todo el evento, Milei estuvo al lado de su hermana Karina. Foto: Presidencia

El funcionario de la mutual subrayó la "actitud positiva" del Gobierno de Javier Milei al declarar a Hamás como organización terrorista y confirmó que esperan que todos los países de la región adopten medidas similares. "A los terroristas se los llama terroristas, no hay lugar para eufemismos. Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años, por eso pedimos a este Gobierno que la causa AMIA sea, de una buena vez, una cuestión de Estado, que vayan a fondo y corrijan las falencias, que se esclarezca el atentado y se pueda juzgar a los responsables”, finalizó.

La relación entre Milei y la comunidad judía es caracterizada por un vínculo muy estrecho, y este 18 de julio se pudo confirmar nuevamente que sigue siendo así. Sin embargo, el evento de la AMIA se da en un contexto latente, en donde hay ruidos por la seguridad del presidente libertario por presuntas amenazas, aunque el propio oficialismo se contradiga.

Sumado a esto, se encuentra la publicación de el diario Teherán Times, que el miércoles lanzó una fuerte amenaza a la gestión libertaria por su relación con Israel y a "la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional" y advirtió que el régimen teocrático "le hará lamentar" su enemistad en el "momento adecuado". No solo eso, también se agrega a la promoción del juicio en ausencia que lanzó el Gobierno de la mano de Bullrich y Cúneo.